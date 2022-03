Salva la gonna della regina Sofia

L’arrivo di queste date, come ogni anno, Regina Letizia Ha presieduto il concerto “In Memorial” in onore delle vittime degli attentati terroristici degli attentati dell’11 d.C., che quest’anno coincide con il diciottesimo anniversario. Era alla National Hall di Madrid e questa volta il re era assente perché era in viaggio ufficiale in Cile. Questo è uno degli eventi più memorabili dell’agenda annuale di Doña Letizia per la sua importanza e significato. E anche quest’anno ci hanno lasciato una sorpresa per quanto riguarda il format che ha scelto.

Come sempre in questo lavoro, Letizia Ortiz ha optato per il nero con un “look tutto nero” in cui ricorreva in parte al guardaroba di sua suocera, la regina Sofia, con Abiti firmati spagnoli La moda ha almeno due decenni.

che esso Gonna nera della designer galiziana Purificación García. È midi, a vita alta per definire e definire la vita, con una gonna leggermente svasata, e strutturata con un po’ di comfort e lucentezza. Presenta una fibbia XXL nello stesso tessuto della cintura come dettaglio. Questa è la seconda volta negli ultimi mesi che il re si rivolge al guardaroba della regina Sofia, due mesi fa Ho salvato l’abito di Valentino nel 1977.

La regina Letizia ha accompagnato la gonna con uno spacco Blusa nera dell’azienda francese Sandro Era già stato indossato in precedenti occasioni. Ha maniche lunghe, scollo a V e una silhouette snella. È stato presentato per la prima volta nell’ottobre 2019, quindi Con una gonna squadrata di Massimo Dutti.

Per completare il look, la regina ha aggiunto delle eleganti scarpe Manolo Blahnik nere e una borsa abbinata, in particolare un modello Mary de Magrit.

