Salvano la produzione di piastrelle in argilla Pinar del Rio

Foto: per gentile concessione di Pinar del Rio Materiali da costruzione.

La produzione di tegole in laterizio, elemento essenziale nel restauro degli edifici nelle aree del patrimonio, sta riemergendo in questa provincia dopo diversi anni di paralisi.

Omar Castañet Acosta, direttore generale dell’azienda di materiali da costruzione di Pinar del Río, spiega che la produzione è stata riattivata lo scorso dicembre, sul tetto dell’Assemblea popolare di La Conchita, con l’avvio dei primi due forni.

Il funzionario sottolinea che entrambi utilizzano combustibile e legna da ardere per lavorare, e una terza parte attualmente in costruzione utilizza solo legna da ardere, al fine di evitare la dipendenza da vettori energetici oggi scarsi nel Paese.

Ha anche detto che alla fine di aprile Kianye aveva consegnato 26.000 piastrelle e che quest’anno avrebbe dovuto raggiungere le 150.000.

È un fornitore essenziale di superfici che devono soddisfare questi requisiti del patrimonio in luoghi come il capoluogo di provincia e la città di Viñales, dove la mancanza di una produzione stabile fino ad oggi ha reso molto complesso il lavoro di recupero.

Con il proposito di incrementare l’empio del barro, un recurso naturale che abbonda nella provincia, il direttore dell’impresa ha notato che anche se potencia la producción de ladrillos, en la antigua fabrica de elementos aligerados, ubicada nella zona industriale di Pinar del fiume.

Finora quest’anno sono state acquistate circa 62.000 unità e si prevede che chiuderà dicembre a 150.000 unità.

Castañet Acosta sostiene che la provincia ha depositi di argilla sufficienti per sostenere la produzione e persino per continuare ad espandere l’uso dell’argilla ad altre unità della provincia. “Con le materie prime non ci sono difficoltà”, dice.