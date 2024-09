Sam Bankman-Fried, cofondatore di FTX, ha presentato ricorso contro la sua condanna

NEW YORK (EFE).- Il prodigio delle criptovalute e co-fondatore di FTX, Sam Bankman-Fried, ha fatto appello venerdì contro una condanna a 25 anni di reclusione comminata lo scorso marzo per accuse di frode e riciclaggio di denaro e ha accusato i pubblici ministeri di aver raccontato una “narrativa falsa” durante il processo.

Gli avvocati di Bankman hanno chiesto alla Corte d’Appello di New York di annullare la sua condanna e di nominare un nuovo giudice per il nuovo processo, accusando l’ex giudice di aver inflitto “una dura sentenza per un quarto di secolo” a una sola persona non violenta.

I suoi avvocati hanno accusato il giudice Lewis Kaplan e l’ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York di imparzialità e hanno affermato che Bankman “è stato condannato dai media, dai debitori di FTX e dai suoi avvocati, e dai pubblici ministeri federali e dal giudice che ha presieduto la sua prova.”

Ora gli avvocati ne chiedono uno nuovo.

Il 32enne cofondatore di FTX, condannato a 25 anni di prigione federale e alla restituzione di oltre 11 miliardi di dollari con l’accusa di frode e riciclaggio di denaro.

Bankman-Fried rischia una pena massima di oltre 100 anni per i sette reati, e l’accusa aveva chiesto una pena dai 40 ai 50 anni di carcere.

Fallimento della FTX

Milioni di persone sono state colpite dal piano di frode e dal successivo fallimento di FTX e di altre società fondate da Bankman-Fried.

Il giudice Kaplan ha dichiarato oggi di aver riscontrato che le perdite subite dalle vittime dei crimini Bankman-Fried superano i 550 milioni di dollari, il limite massimo stabilito dalle linee guida federali sulle sentenze.

FTX ha affermato che prevede di saldare e rimborsare i clienti “per intero”.

FTX, che era una delle piattaforme di criptovaluta più grandi al mondo e un tempo valeva 32 miliardi di dollari, è crollata nel novembre 2022 dopo che molti utenti si sono affrettati a ritirare i propri fondi in mezzo a rapporti che mettevano in dubbio la solvibilità della società.

In appena un anno, Sam Bankman Fried è passato dall’essere presentato sulle copertine dei media statunitensi come un “genio” nel mondo delle criptovalute all’avere le mani legate nei notiziari per essere stato incriminato per frode federale e accuse di riciclaggio di denaro.