Sam Raimi voleva che Kraven the Hunter fosse incluso nel cancellato Spider-Man 4

Anche se Sam Raimi tornerà nel campo dei film di supereroi la prossima settimana con il tanto atteso Doctor Strange in un multiverso di folliaTuttavia, il regista si lamenta ancora del quarto film di Spider-Man che non è stato in grado di realizzare negli ultimi dieci anni.

Mentre Raimi ha recentemente chiarito che sarebbe disposto a fare un altro film di Spidey con Tobey Maguire, in un’intervista a roccia rotolante Il regista ha parlato dei suoi piani per una produzione trascurata che Sony intende presentare nel 2011.

Dopo qualcosa che aveva già menzionato in una precedente intervista, Al-Rimi lo ha spiegato uomo ragno 4 n Si è realizzato perché le sue ambizioni per il progetto non coincidevano con i piani di sviluppo e le date gestite da Sony.

“Volevo fare un film di Spider-Man per liberarmi di (Spider-Man 3)”, ha detto. Rimì. “(Spider-Man 4) parlava davvero di questo. Volevo firmare una nota alta. Non volevo farne un’altra che funzionasse così bene. Avevo un livello molto alto nella mia mente. E non pensavo di poter portare questo script al livello che mi aspettavo per questa data di inizio”.

Sebbene uomo ragno 4 Non è mai decollato e alla fine la Sony ha deciso di riavviare il franchise di ragni L’incredibile Spider-Manil film cancellato che avrebbe ancora una volta protagonista Tobey Maguire in vari momenti del suo sviluppo, inclusi elementi come la sceneggiatura, gli storyboard e persino i piani per adattarsi al mondo dei videogiochi.

In questo senso, negli ultimi anni sono stati svelati diversi punti di una sua possibile ipotesi, e in un’intervista a Rolling Stone, Remy ha confermato uno dei rumor più importanti: Il ruolo di Bruce Campbell.

Alla domanda su cosa gli manca di più della sua proposta uomo ragno 4Al-Rimi ha detto: “Mi manca davvero il grande cameo che abbiamo realizzato per Bruce Campbell.”

L’intervistatore ha chiesto ad Al-Rimi se il suo disponibile amico sarebbe effettivamente apparso mistero Nel film che ha diretto Evil Dead Non solo ha confermato che questa idea era corretta, ma ha anche detto che non voleva includere più e niente di meno Craven il pescatore su nastro

“Era una possibilità.” Al-Raymi ha detto di Mysterio Campbell. “Avevamo anche altre cose in mente, ma quella era una di queste. Mi mancava Craven il cacciatore. Stavamo per includere quel personaggio nel prossimo Spider-Man.. Ho sempre voluto vedere Spider-Man e Kraven combattere sul grande schermo. Ho pensato che sarebbe stato davvero unico. È il più grande cacciatore e Spider-Man è il ladro più agile del cielo.. E volevo vedere Peter andare avanti come essere umano”.

Da quando è stato introdotto per la prima volta Spider-Man: Non c’è spazio per casaAlcuni fan hanno chiesto la realizzazione di un altro nastro di Spidey utilizzando la versione di Toby Maguire e a Raimi è stato chiesto in diverse occasioni della possibilità. Ma al momento non c’è nulla di concreto al riguardo, e il regista ha solo commentato che sarebbe disposto a farlo con una buona sceneggiatura.

“Se ci fosse una grande storia, penso che sarebbe… il mio amore per i personaggi non è diminuito di una virgola. Sarebbero le stesse cose che mi fermerebbero ora che mi hanno fermato allora: ‘Toby vuole fare questo? ?’” C’è un arco emotivo per lui? C’è un grande conflitto per questo personaggio? C’è un cattivo degno del tema della commedia? Ci sono molte domande a cui è necessario rispondere. Se si potesse rispondere, mi piacerebbe”.ha concluso Al-Rimi.