Samantha Cristoforetti e Barbie volano nello spazio

Per celebrare la Settimana Mondiale dello Spazio (4-10 ottobre 2022), Samantha Cristoforetti, il primo comandante europeo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), risponde alle domande di una ragazza accompagnata da una bambola Barbie. Vuole ispirare le ragazze e promuovere lo studio delle professioni legate al mondo della scienza. Con l’intenzione di essere un riferimento per i futuri scienziati, l’astronauta italiano ha dedicato gran parte dell’intervista a rispondere alla curiosità della ragazza. Quando gli è stato chiesto perché fosse un astronauta, Cristoforetti ha riacceso la sua passione per il mestiere. “Crescendo sono stato affascinato dal cielo notturno, dall’idea di volare nello spazio. Poi mi sono interessato alla scienza e alla tecnologia, e poi ho adorato volare”. E sono diventato un pilota. Essere un astronauta unisce tutti questi miei sentimenti e interessi”. L’iniziativa dell’intervista è stata organizzata da “Inspiring Girls”, un ente di beneficenza che mette in contatto ragazze di tutto il mondo con modelle internazionali mostrando loro tutte le opportunità che hanno nella vita. Mattel ha annunciato la produzione di una nuova Barbie, ispirata a Cristoforetti, e una parte del ricavato devoluto all’ente di beneficenza “Women in Aerospace Europe”. Da allora Barbie ha accompagnato Crsitoforetti in molte delle sue spedizioni internazionali.