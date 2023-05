Samsung affonda il 50% della sua TV più venduta del 2022

In particolare, ci riferiamo a Samsung 55QN90B, una smart TV avanzata dotata di un pannello di alta qualità prodotto da una rinomata azienda coreana. Le sue dimensioni da 55 pollici lo rendono adatto alla maggior parte dei salotti. Soprattutto, ha un prezzo basso come può essere Amazon e il nostro prezzo. al 50% di sconto. Continua a leggere perché rimarrai sbalordito da tutto ciò che ha da offrire.

L’ultima esperienza di home cinema

Questo televisore Samsung si distingue non appena lo vedi L’incredibile design NeoSlimDal momento che ha cornici molto sottili accompagnate da ampi angoli di visione che ci consentono di vedere chiaramente l’immagine da qualsiasi punto della stanza. Ha una base centrale per fissarlo ad un mobile o ad un tavolo e può anche essere appeso al muro con un Montaggio VESA compatibili e ottenere così un senso di maggiore immersione.

Il pannello da 55 pollici è dotato di tecnologia Mini luci LED 4K Retroilluminazione UHD Dimming Pro combinata con Quantum Matrix. Tutto questo è responsabile della riproduzione di milioni di colori e della gestione della luminosità per utilizzare un file Volume di colore al 100%. Ha anche compatibilità con formati popolari come HDR10, HDR10+ e HLG. In termini di suono, ne vanta alcuni Altoparlanti da 60 watt, con 4.2.2 Canali e compatibilità con Dolby Atmos Per creare un’esperienza audio surround. Inoltre, utilizza la tecnologia OTS +, in modo che la TV sia responsabile della ricerca della sorgente sonora in ogni scena per creare un’esperienza cinematografica.