Samsung annuncia i suoi ricordi con velocità di 28 e 32 gigabit al secondo

Samsung offre le sue memorie GDDR7 con velocità di 28 e 32 Gbps. La prossima serie di GPU RTX 50 presenterà queste memorie con velocità a partire da 28 Gbps.

È chiaro che Samsung creerà ricordi GDDR7 Per le serie di schede grafiche RTX50Il cui lancio è previsto per la fine di quest'anno 2024. Samsung produrrà queste memorie in base allo standard JEDEC.

La memoria GDDR7 avrà velocità comprese tra 28 Gbps e 32 Gbps, ma si prevede di aumentare questa velocità a 37 Gbps. Tuttavia, la serie RTX 50 non avrà velocità così elevate al momento del lancio, ma sarà limitata a 28 Gbps. Anche se ci sarà un aumento nella velocità di memoria, il salto non sarà significativo, dato che l'RTX 4090 ha già una velocità di memoria di 24 Gbps. GDDR6X.

Le memorie GDDR7 sono state in grado di migliorare l'efficienza del 20% a 1,1 V. Questa tensione è inferiore a 1,35 V per le memorie GDDR6. Queste memorie saranno più fresche, con una resistenza termica ridotta del 70%. Questo sarà fondamentale affinché le prossime schede grafiche siano più fresche dell'attuale generazione RTX 40.

Ci sono molte aspettative sulla serie Nvidia RTX50 Che uscirà alla fine di quest'anno. Questa nuova serie utilizzerà l'architettura Blackwell, la stessa architettura utilizzata da Nvidia per la sua intelligenza artificiale e gli acceleratori di calcolo ad alte prestazioni.

Le ultime indiscrezioni indicano che il salto prestazionale della GPU RTX 5090 sarà compreso tra il 60 e il 70% rispetto alla RTX 4090. Vi terremo aggiornati con tutte le novità.