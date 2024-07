Samsung annuncia il lancio del suo primo anello intelligente, il Samsung Galaxy Ring, che non è ancora arrivato in Spagna

Samsung ha annunciato che il suo primo anello intelligente, il Samsung Galaxy Ring, sarà disponibile per il preordine in mercati selezionati a partire dal 10 luglio, anche se la Spagna non è uno di questi. Non è la prima volta che l’azienda coreana mostra in pubblico questo dispositivo, ma la sua imminente vendita è stata finalmente confermata ed è stato uno dei prodotti che ha creato maggiori aspettative tra coloro che si sono recati a Parigi per vedere per primi la novità. – la mano dell’azienda. In un evento in cui i campioni dei nuovi telefoni pieghevoli, il Samsung Galaxy Z Fold 6 e il Galaxy Z Flip 6, hanno fatto un’apparizione a sorpresa: il Samsung Galaxy Ring. Francia, Germania e Regno Unito saranno i primi paesi a commercializzarlo in Europa e il suo prezzo di vendita ufficiale sarà di 449 euro, anche se ogni paese potrebbe proporre diverse offerte di lancio non ancora definite. Con un peso compreso tra 2,3 grammi e 3 grammi a seconda della dimensione dell’anello, questo dispositivo offre un modo semplice per monitorare la salute dell’utente 24 ore al giorno utilizzando la tecnologia dei sensori Samsung, in un formato piccolo, comodo e discreto. Il dispositivo è ancora un po’ più grande di un anello tradizionale, ma il marchio coreano è riuscito a dargli un design aggiuntivo che lo fa adattare più facilmente all’estetica di molti consumatori. Con una resistenza all’acqua fino a 10 ATM e un rivestimento in titanio grado 5, può essere indossato ovunque senza preoccupazioni, e grazie alla sua batteria potrai goderti un utilizzo continuo fino a sette giorni, secondo i dati forniti dall’azienda stessa. Inoltre, l’anello ha una custodia di ricarica che include una luce LED per indicare il livello della batteria. Tutti i dati e le analisi sono integrati in Samsung Health per un facile accesso tramite una piattaforma senza abbonamento. Tra i parametri che raccoglie ci sono la qualità del sonno, la frequenza cardiaca o respiratoria o un migliore monitoraggio del ciclo mestruale attraverso il monitoraggio notturno della temperatura cutanea. Inoltre, è dotato di potenti algoritmi AI per aiutare gli utenti a comprendere facilmente cose come i modelli di sonno e creare abitudini migliori. Il Galaxy Ring supporta anche un monitoraggio quotidiano più ampio della salute, consentendoti di rimanere informato sulla salute del tuo cuore con un “Avviso frequenza cardiaca”. Questa funzione fornisce notifiche istantanee su frequenze cardiache insolitamente alte o basse in tempo reale tramite l’app Samsung Health. Questo anello ti aiuta anche a mantenere uno stile di vita attivo e a rimanere motivato monitorando automaticamente le tue passeggiate e corse con il rilevamento automatico dell’allenamento, oltre a fornire promemoria giornalieri di fitness con Avviso di inattività. Infine, Samsung Ring consente agli utenti di controllare alcuni aspetti del proprio smartphone semplicemente muovendo le dita. Nello specifico, possono scattare foto o disattivare l’allarme sui telefoni Galaxy con un doppio tocco tramite “Gesti”. Per rendere questo dispositivo adatto ad ogni tipologia di persona, Samsung invierà una gamma di taglie a chi acquisterà questo anello, così potranno trovare la taglia giusta tra nove opzioni di taglia. Allo stesso modo, per creare il proprio stile, gli utenti potranno scegliere tra tre colori: Titanium Black, Titanium Grey e Titanium Gold.