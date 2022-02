Samsung annuncia l’arrivo della prossima generazione di Neo QLED TV 2022 in Europa – Samsung Newsroom in India

Annunciato Samsung Electronics Ltd. Sulla sua nuova gamma di televisori tanto attesi Samsung Neo QLED 8K e 4Kche sarà disponibile per la prenotazione da 7 marzo In Spagna. Questa nuova serie mantiene l’essenza della pluripremiata collezione dello scorso anno, incorporando importanti miglioramenti e aggiornamenti utilizzando le ultime tecnologie che rappresentano importanti progressi in termini di qualità e prestazioni.

La nuova e rivoluzionaria gamma, guidata dal modello QN900B, includerà sei gruppi, nelle dimensioni da 43 a 98, e fornirà schermi in modo che ogni utente possa trovare quello più adatto alle proprie esigenze.

Serie QN900B, Neo QLED 8K

Serie QN800B, Neo QLED 8K

Serie QN700B, Neo QLED 8K

Serie QN95B, nuovo QLED 4K

Serie QN90B, nuovo QLED 4K

Serie QN85B, Neo QLED 4K

Massima qualità dell’immagine

Il La nuova gamma QLED da Samsung include miglioramenti significativi alle funzionalità che compongono il pannello. I Mini LED sono migliorati con l’aggiunta della mappatura HDR a 14 bit – aggiungendo più dettagli alle scene scure e luminose – mentre Quantum Matrix Technology Pro – che controlla in modo preciso e preciso i Mini LED di Samsung – è ancora più preciso con il nuovo processore neurale. di intelligenza artificiale, consentendo agli spettatori di vivere ogni momento epico con dettagli sbalorditivi grazie all’immagine ottimizzata attraverso 20 reti neurali.

Suono super surround

Il TV Samsung Neo QLED Offre il miglior suono surround della categoria. È dotato di altoparlanti omnidirezionali e, per la prima volta, di tecnologia Dolby Atmos e fino a 90 W per offrire un’esperienza di visione cinematografica davvero coinvolgente. Oltre a questo enorme salto di qualità del suono, un’altra caratteristica degna di nota è il suono che si svolge nella posizione esatta del movimento Object Tracking Sound + (OTS +), che dirige il suono in modo che si muova attraverso la stanza insieme all’oggetto sullo schermo.

Più di un semplice televisore

Oltre a migliorare l’esperienza audiovisiva, le funzionalità intelligenti di Samsung vanno oltre per fornire agli utenti funzionalità mai viste prima. Questi sviluppi si traducono in un’interfaccia migliorata che facilita l’uso e l’accesso a una varietà di contenuti, inclusa una suite di canali ampliata. Samsung TV Plus– E un livello completamente nuovo di personalizzazione e raccomandazione. Nel business della casa connessa, i proprietari Smart TV Samsung Potrà gestire un’ampia gamma di dispositivi intelligenti grazie a Smart Hub Applicazione SmartThings™ integrata. Per gli amanti dei videogiochi, Samsung Gaming Hub[1] Includerà un’interfaccia specifica per il gioco che semplifica l’accesso e il controllo, quindi insieme all’integrazione del cloud gaming, tempi di risposta ultra rapidi (Basso ritardo di input), una frequenza di aggiornamento di 144 Hz in 4K[2] E HDMI 2.1 (su tutte le porte), gli utenti saranno più che disposti a giocare con la nuova generazione di console. Insieme, queste entusiasmanti innovazioni offrono la migliore esperienza di intrattenimento domestico per tutti.

Per ulteriori informazioni sull’ambito Samsung Nuovo QLED 2022Puoi accedervi su https://www.samsung.com/es/tvs/neo-qled-pre-registration/ Il prodotto sarà disponibile per il preacquisto su Samsung.com da 7 marzo.

[1] Il Samsung Gaming Hub sarà lanciato entro la fine dell’anno. Le caratteristiche possono variare in base alla regione.

[2] La funzione 4K @ 144Hz può variare a seconda del modello.