Samsung collabora con Swarovski per dare un tocco “premium” ai suoi ultimi dispositivi

Le due aziende hanno introdotto una nuova linea di accessori realizzati con cristalli Swarovski, attualmente disponibili solo in quantità limitate.

Ecco come appaiono i Samsung Galaxy Z Flip5, Galaxy Buds 2 Pro e Galaxy Watch 6 Classic con le loro custodie progettate da Swarovski.

Samsung e Swarovski Hanno un rapporto stretto da anni, un rapporto che ancora una volta produce risultati sotto forma di… PremiumBox. Questo è il nome del nuovo lavoro che le due aziende hanno intrapreso insieme, Come ha spiegato Samsung sul suo sito tedesco. Nello specifico, la collaborazione consiste in Crea copertine diverse Per dispositivi Samsung Realizzato con cristalli Swarovskicover di alta qualità per dare loro un tocco più “premium”.

Vale la pena notare che la disponibilità di questa collaborazione tra Samsung e l’azienda di gioielli di lusso ha raggiunto il limite Disponibilità limitatatanto Per articoli e paesi Dove viene messo in vendita. Per ora, queste custodie funzionano solo con gli ultimi cellulari pieghevoli, smartwatch e cuffie wireless dell’azienda sudcoreana. Riuscite ad immaginare cosa sono?

PremiumBoxQuesta è una collaborazione tra Samsung e Swarovski

Samsung e Swarovski hanno collaborato ancora una volta per creare PremiumBoxcosa considereremmo in spagnolo a Scatola di lusso e di alta qualità. Se conosciamo il contenuto della scatola, vediamo che il nome non potrebbe essere più appropriato. e questo è sfratto Creato dalle due società, viene fornito con Samsung Galaxy Z Flip5 5G, Samsung Galaxy Watch 6 Classic e Samsung Galaxy Buds2 Pro.

Analizzando questi prodotti, abbiamo scoperto che sono gli ultimi prodotti Samsung in diverse sezioni: telefoni pieghevoli, orologi intelligenti e cuffie wireless. Stai attento, non entrano da soli PremiumBox, E’ accompagnato da una copertina per telefono, cintura Per orologio intelligente e condizione Per le cuffie, tutto decorato Con scintillanti cristalli Swarovski. Come puoi immaginare, sono accessori di alta qualità che aggiungono un tocco lussuoso ai dispositivi.

Questo PremiumBox Consente all’utente Rinnova completamente la tua dotazione tecnologica In uno stile elegante, con accessori pieni di cose Cristalli sorprendenti che non ti lasceranno indifferente nessuno. In un colpo solo, l’acquirente ottiene un telefono cellulare di fascia alta, uno smartwatch altamente avanzato e cuffie dall’aspetto lussuoso. Inoltre, sono dispositivi che appartengono all’ecosistema Samsung e si relazionano molto bene tra loro.

Purtroppo la nuova collaborazione tra Samsung e Swarovski ha i suoi limiti. Prima di tutto, quello Non puoi comprare Custodia, custodia o cinturino Swarovski separatamente. Quindi, se possiedi già un Galaxy Z Flip5 o un Galaxy Watch 6 Classic, non potrai regalarlo Aspetto distintivo Se non compri PremiumBox Pieno.

D’altra parte, bisogna tenere conto del fatto che questa scatola particolare È stato messo in vendita solo in Germania Al momento non è noto se raggiungerà più mercati in futuro. Come puoi immaginare, Non è un acquisto accessibile a tutti. Tasche, perché nello store ufficiale Samsung vediamo che il suo prezzo originale è 2047 euro.

