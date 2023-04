Samsung è stato il marchio numero uno in questo prodotto insolito per 9 anni

Per il nono anno consecutivo, Samsung è il brand che ha venduto più soundbar al mondo.

Samsung domina il mercato degli altoparlanti da 9 anni e il suo successo è incrollabile.

Samsung è un marchio noto per i suoi telefoni cellulari, tablet o televisori. Tuttavia, il produttore sudcoreano Sta anche conquistando un altro mercato protagonista di un prodotto insolito, Quello con gli altoparlanti. Secondo i dati di FutureSource Consulting Segnalato dalla stessa Samsung sul proprio sito webil brand sudcoreano è quello che ha venduto più soundbar al mondo negli ultimi nove anni.

Il 2022 è stato l’anno in cui Samsung ha riaffermato la sua leadership nel mercato delle soundbar, Era iniziata nel 2014. Non è facile, poiché ci sono altri produttori forti come Bose, Sony e Philips che hanno anche il proprio catalogo di soundbar. Tuttavia, i prodotti di qualità Samsung e il buon prezzo lo fanno risorgere come il marchio numero uno, con 20,2% della quota di mercato.

Il costante successo di Samsung nel mercato degli altoparlanti

A questo punto del gioco, non sorprende sapere che Samsung è stato il marchio che ha venduto il maggior numero di soundbar nel 2022. In effetti, l’azienda è leader in questo mercato di prodotti audio da 9 anni. Secondo i dati pubblicati da FutureSource Consulting, Samsung ha acquisito 20,2% della quota di mercato e il 18,4% del fatturato industria lo scorso anno.

I dati forniti dalla società di consulenza si spingono oltre e rivelano che il mercato delle soundbar continua a crescere di anno in anno. In effetti, ha testato negli ultimi tre anni con una crescita del 5,7%. il totale, Nel 2022 sono state vendute 23,16 milioni di unitàcon Samsung responsabile di 4,2 milioni di queste unità.

Sembra che il futuro sarà migliore per questi prodotti audio, come indicano le proiezioni Nel 2025 raggiungerà i 26 milioni di unità vendute. Se tutto continua come nell’ultimo decennio, Samsung giocherà un ruolo importante nella crescita di questo mercato. Spesso sono gli altoparlanti dell’azienda Lodato dagli esperti e dal pubblicoin termini di qualità del suono e funzioni come SpaceFit.

È la soundbar più avanzata di Samsung oggi HW-Q990Canche se per ora Non puoi comprare in Spagna. Sì, il modello è in vendita. HW-Q990B, con il primo Dolby Atmos wireless nel mondo per produttore. Ha una configurazione a 11.1.4 canali, SpaceFit Sound + per regolare automaticamente il suono e abbinarlo agli assistenti vocali. presso il negozio Samsung Guarda cosa ha questo Samsung HW-Q990B Il prezzo originale è di 1249 euroanche se puoi acquistarlo più economico in negozi come Amazzonia.

La parte positiva del catalogo di soundbar Samsung è che contiene modelli con diverse fasce di prezzo, possiamo Cerca opzioni poco più di 100€. Questa varietà di prezzo è sicuramente uno dei motivi per cui, per il nono anno consecutivo, Samsung è il brand che ha venduto più soundbar a livello globale.

