Samsung Electronics è stato il produttore di TV numero uno al mondo per 16 anni consecutivi – Samsung Newsroom Malaysia

L’ultimo rapporto globale del settore conferma 16 anni di innovazione pionieristica, ponendo Samsung in prima linea nel settore televisivo

Samsung Electronics ha guidato il mercato televisivo globale, essendo il marchio leader per 16 anni consecutivi, secondo la società di ricerche di mercato Omdia, con il 19,8% della quota di mercato.

La crescita di Samsung Visualizzazione aziendale visiva L’impegno per le esperienze di visione più esclusive a casa, combinato con la gamma Neo QLED in rapida crescita, la leadership di categoria nel segmento degli schermi ultra-grandi e l’introduzione e l’espansione del portafoglio di TV lifestyle, riflette una serie di settori, categorie e prodotti ‘inizi’ resi possibili dalla continua ricerca dell’innovazione da parte di Samsung.

Guardando indietro negli ultimi 16 anni, l’agenda di crescita guidata dall’innovazione di Samsung ha incorporato tecnologie nuove e innovative, abbracciando più categorie e raggiungendo un’ampia gamma di consumatori e usi diversi.

Nel 2022, Samsung prevede di mantenere la sua posizione di leader nel mercato del settore introducendo ed espandendo i prodotti principali e integrando tecnologia e funzionalità speciali su tutte le linee TV. Ciò include la nuova gamma Samsung Neo QLED insieme a MICRO LED, TV Lifestyle incluso il display portatile Freestyle e l’allineamento delle operazioni a livello aziendale attraverso programmi di sostenibilità a lungo termine. Nel corso dei prossimi anni, Samsung continuerà inoltre a investire in ricerca e sviluppo e sviluppo di prodotti in aree di business strategiche per potenziare le proprie offerte tecnologiche di base ed emergenti.

