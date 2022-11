Samsung Electronics esplora il futuro della ricerca sull’intelligenza artificiale – Samsung Newsroom Malaysia

Sotto i temi “Dare forma al futuro con intelligenza artificiale e semiconduttori” e “Ridimensionare l’IA per il mondo reale”, gli esperti condivideranno le loro ultime ricerche.

Samsung Electronics ha annunciato che organizzerà di persona il Samsung AI Forum 2022 dall’8 al 9 novembre, per la prima volta in tre anni, e sarà trasmesso in diretta sul canale multinazionale YouTube.

Giunto al suo sesto anno, il Samsung AI Forum è uno spazio per condividere i risultati tecnologici con scienziati ed esperti di intelligenza artificiale di fama mondiale, condividere gli ultimi risultati della ricerca nel campo ed esplorare la direzione della ricerca futura.

Gli interessati all’evento possono registrarsi per partecipare al forum dal 18 ottobre fino al giorno dell’evento sul sito Forum dell’IA Samsung. I partecipanti registrati potranno ricevere un programma dettagliato del programma e porre domande online.

Diario

Giorno 1: plasmare il futuro con IA e semiconduttori

La prima giornata sarà organizzata dal Samsung Institute of Advanced Technology (SAIT) con il tema “Shaping the Future with Artificial Intelligence and Semiconductors”. I partecipanti discuteranno lo stato attuale e la direzione della ricerca sull’IA che guiderà le innovazioni future in altre aree, inclusi semiconduttori e materiali.

Il forum inizierà con Jong-Hee (JH) Han, vicepresidente e CEO e capo della divisione Device Experience (DX) di Samsung Electronics, seguito da un discorso programmatico del professor Yoshua Benjiu dell’Università di Montreal, Canada. Si terranno quindi sessioni tecniche come “Intelligenza artificiale in R&S e innovazione”, “Recent Advances in Artificial Intelligence Algorithms” e “Large Scale Computing for Artificial Intelligence and HPC”.

Durante ogni sessione tecnologica, esperti di intelligenza artificiale e leader della ricerca sull’intelligenza artificiale di SAIT saranno sul palco per condividere i loro risultati. Il professor Minjoon Seo del KAIST e il professor Hyunoh Song della Seoul National University presenteranno i recenti risultati della ricerca sugli algoritmi di intelligenza artificiale, e il collega IBM e Intel Alan Gara, uno dei principali ricercatori nel campo dei supercomputer, terrà una presentazione sull’evoluzione dell’informatica e il futuro. Intelligenza artificiale. I leader della ricerca SAIT AI, tra cui Changkyu Choi, vicepresidente esecutivo e capo del centro di ricerca SAIT AI, condivideranno lo stato e la visione della ricerca sull’intelligenza artificiale di Samsung.

“Il Forum sull’intelligenza artificiale di quest’anno sarà un luogo in cui discutere la tendenza della ricerca sull’intelligenza artificiale per creare un futuro migliore attraverso l’applicazione della tecnologia dell’intelligenza artificiale in vari campi, in particolare i semiconduttori, in futuro”, ha affermato. Responsabile di SAIT, nonché co-presidente del Samsung AI Forum.

Durante il forum verranno assegnati anche i Samsung AI Researcher of the Year Awards, creati per scoprire i ricercatori illustri ed emergenti nel campo dell’IA. Inoltre, si terranno vari programmi, tra cui presentazioni di documenti di ricerca, presentazione di SAIT, mostra dei suoi progetti di ricerca ed eventi di networking per ricercatori e studenti nel campo dell’IA per accelerare la ricerca attiva nell’IA.

Giorno 2: estensione dell’IA al mondo reale

La seconda giornata del forum sarà organizzata da Samsung Research con il tema “Scaling Artificial Intelligence to the Real World”. I partecipanti condivideranno la tendenza del progresso tecnologico dell’intelligenza artificiale in futuro che avrà un grande impatto sulle nostre vite, come l’IA super-ampia, la tecnologia digitale umana e robotica e argomenti di tendenza.

Sebastian Seung, Presidente e Responsabile di Samsung Research, inizierà con un discorso di benvenuto e di apertura su “Approccio evolutivo agli algoritmi di apprendimento ispirati dal cervello”.

Daniel Lee, vicepresidente esecutivo e capo del Centro globale per l’intelligenza artificiale presso Samsung Research, terrà una presentazione sullo stato attuale della ricerca sull’intelligenza artificiale presso Samsung Research, seguita da conferenze su invito di esperti di intelligenza artificiale, inclusi i leader di istituti di ricerca globali.

Terrence Sejnowski, Professore all’Università della California, San Diego e fondatore di NeurIPS (Conference and Workshop on Neural Information Processing Systems), una delle più prestigiose conferenze internazionali sull’intelligenza artificiale, parlerà se i modelli linguistici di grandi dimensioni hanno intelligenza, e il dott. . Johannes Gerke, capo del Microsoft Research Lab, spiegherà la tecnologia di base dell’IA iperscalabile e le tendenze della ricerca sull’intelligenza artificiale per la prossima generazione di Microsoft.

Successivamente, Dieter Fuchs, Senior Director of Robotics Research presso NVIDIA, presenterà la tecnologia dei robot che controllano oggetti senza un modello chiaro e Seungwon Hwang, professore alla Seoul National University, condividerà approfondimenti sulla potente tecnologia di elaborazione del linguaggio naturale.

Inoltre, Daniel Lee modererà la tavola rotonda sulle ultime tendenze dell’IA e sulle prospettive future insieme ad altri relatori. Ci saranno anche momenti per una presentazione e una spiegazione dello stato delle ultime ricerche condotte dai ricercatori dell’Artificial Intelligence Research Center di Samsung Research.

“Il Samsung AI Forum di quest’anno sarà un luogo in cui i partecipanti potranno comprendere meglio le varie ricerche sull’IA attualmente in corso in termini di “scalare l’IA nel mondo reale” per aumentare il valore delle nostre vite. Ci auguriamo che molte più persone parteciperanno a questo Samsung AI Forum dell’anno. Coloro che sono interessati al campo dell’intelligenza artificiale saranno invitati al forum di quest’anno, che si terrà sia online che di persona”.