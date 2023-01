Samsung Electronics presenta le nuove linee di Odyssey, ViewFinity e Smart Monitor al CES, annunciando la prossima generazione di tecnologia di visualizzazione

Il display curvo dual-HD da 57 pollici dell’Odyssey Neo G9 apre la strada agli schermi per il 2023 e oltre

Annunciato Samsung Electronics Co., Ltd Oggi introdurrà nuovi modelli nella sua gamma di monitor, estendendo la sua leadership nei display consumer.

Le nuove offerte delle linee CES® 2023 Odyssey, ViewFinity e Smart Monitor offriranno una qualità delle immagini senza precedenti e una suite di funzionalità innovative per le persone che desiderano lavorare, giocare e vivere dallo schermo del proprio monitor.

Samsung ha già rivoluzionato la categoria degli schermi ultra-wide con il lancio dell’Odyssey Neo G9, il primo monitor dual HD mono al mondo. Questa innovazione è una testimonianza della leadership del settore di Samsung nel fornire l’esperienza di gioco più realistica e realistica disponibile sul mercato.

“Abbracciamo il futuro dei display di gioco con l’Odyssey Neo G9, rendendo ogni gioco più realistico con funzionalità innovative e una qualità delle immagini espansiva”.afferma Hon Zhong, vicepresidente esecutivo di Visual Display Business presso Samsung Electronics. “Il CES è il luogo perfetto per mostrare le nostre innovazioni che possono portare non solo i giocatori, ma anche i grafici o gli appassionati di TV a un livello superiore, fornendo al contempo esperienze personalizzate attraverso una suite di applicazioni intelligenti integrate”.

Odyssey Neo G9: il primo doppio monitor da gioco UHD al mondo

Il monitor da gioco Samsung Odyssey Neo G9 (nome modello: G95NC) consente ai giocatori di vedere nuovi livelli di dettaglio con un campo visivo senza precedenti. Questo monitor da gioco offre per la prima volta una risoluzione di 7.680 x 2.160 e proporzioni 32:9 su un unico schermo.

Il suo schermo curvo 57 1000R utilizza la tecnologia Quantum mini LED con specifiche VESA Display HDR 1000 per offrire un’immagine superiore in qualsiasi ambiente di gioco, dalle ombre alle scene luminose. Lo schermo opaco riduce il riflesso della luce sullo schermo, riducendo le distrazioni durante le sessioni di gioco più intense.

Presenta inoltre il primo supporto al mondo per DisplayPort 2.1, che trasferisce i dati quasi due volte più velocemente rispetto a DisplayPort 1.4 utilizzato in precedenza. Inoltre, il nuovo DP2.1 consente la compressione del flusso di visualizzazione (DSC) standard del settore per trasmettere informazioni senza distorsioni.

L’Odyssey Neo G9 supporta anche una frequenza di aggiornamento di 240Hz, quindi i giocatori non perderanno nulla durante i giochi frenetici.

Odyssey OLED G9: bianchi più luminosi, neri più profondi e contrasto cromatico quasi infinito

L’Odyssey OLED G9 (numero modello: G95SC) è l’ultima aggiunta alla gamma Odyssey, con un display curvo Quad-HD 1800R a 49 gradi con un rapporto 32: 9. Illuminazione OLED con tecnologia Punti quantici È controllato pixel per pixel, consentendo variazioni di colore quasi infinite.

Lo schermo OLED illumina ogni pixel individualmente e non dipende dalla retroilluminazione, consentendo un rapporto di contrasto dinamico di 1.000.000:1 offrendo colori RGB reali e neri senza filtri colorati.

Per un gioco fluido, l’Odyssey OLED G9 offre anche un tempo di risposta di 0,1 ms e una frequenza di aggiornamento di 240 Hz per eliminare lag e balbuzie.

L’Odyssey OLED G9 utilizza anche app partner come Prime Video, Netflix e YouTube attraverso lo Smart Hub, che consente agli utenti di godere di una varietà di contenuti in streaming gratuiti utilizzando una connessione Internet, senza la necessità di un PC.

È inoltre dotato di Samsung Gaming Hub, una piattaforma di streaming di giochi all-in-one che consente ai giocatori di scoprire e giocare a giochi cloud di partner come Xbox e NVIDIA GeForce Now, senza la necessità di una console o di download di giochi.

ViewFinity S9: calibrazione del colore intelligente progettata per professionisti creativi

Il ViewFinity S9 (Numero modello: S90PC) è l’ultima aggiunta di Samsung alla sua gamma di monitor. Dotato per la prima volta di un display da 27″ 5K, è ottimizzato per professionisti creativi come grafici e fotografi. La risoluzione 5120 x 2880 combinata con un’ampia gamma di colori DCI-P3 del 99% offre dettagli nitidi e nitidi e una precisione cromatica media di Delta E 2[1] Produce inoltre una rappresentazione dei colori chiara e accurata, anche in ambienti visivi complessi o delicati.

Il motore di calibrazione del colore integrato nel display garantisce la luminosità dello schermo e la precisione del colore, consentendo agli utenti di regolare il bilanciamento del bianco, la gamma e il bilanciamento del colore RGB per una precisione perfetta con i propri smartphone tramite l’app Samsung Smart Calibration. Lo schermo opaco riduce i riflessi e l’abbagliamento per ridurre le distrazioni durante il lavoro.

Gli utenti possono collegare telecamere e altri dispositivi al monitor tramite connessioni USB-C e Thunderbolt 4 per trasferire facilmente file video HD di grandi dimensioni o altri set di dati di grandi dimensioni dai dispositivi di archiviazione ai propri computer. La serie ViewFinity S9 è dotata di una fotocamera 4K SlimFit e supporta videoconferenze native tramite app come Google Meet integrate nel Samsung Smart Hub.

Smart Monitor M8: combina produttività, intrattenimento e vita personale

Lo Smart Display M8 (numero modello: M80C) presenta un design elegante e sottile e ora è disponibile in una nuova dimensione di 27 oltre all’attuale dimensione di 32, entrambi con risoluzione 4K. È disponibile in quattro opzioni di colore che consentono a questo schermo di adattarsi a qualsiasi stanza: blu luce diurna, verde primavera, rosa tramonto o bianco caldo.

Il supporto regolabile in altezza con funzione di inclinazione offre agli utenti la migliore angolazione. Lo schermo può ruotare di circa 90 gradi, il che aiuta gli utenti a visualizzare documenti lunghi con meno scorrimento. Soddisfa inoltre gli standard di compatibilità di montaggio VESA per risparmiare spazio e mantenere un ambiente ordinato.

Lo Smart Monitor M8 può connettere, monitorare e gestire centinaia di dispositivi connessi compatibili tramite l’hub SmartThings integrato, tra cui luci, videocamere, campanelli, serrature, termostati e altro ancora. Samsung prevede di espandere le opzioni hardware e l’usabilità supportando le funzionalità Cosa e standard Alleanza per la comunicazione domestica A partire da quest’anno.

La funzionalità di controllo del mouse è stata aggiunta a diverse app gratuite di streaming di display intelligenti, tra cui SmartThings e Smart Hub, per un nuovo livello di comodo controllo senza telecomando.

Gli utenti possono utilizzare lo Smart Display M8 per accedere istantaneamente a Prime Video, Netflix, YouTube e altri servizi di streaming gratuiti tramite Smart Hub. Possono anche accedere facilmente al Samsung Gaming Hub, la piattaforma di streaming di giochi all-in-one.

La nuova funzione My Contents fornisce agli utenti informazioni utili a colpo d’occhio. Quando il monitor è in modalità standby e rileva uno smartphone registrato tramite Bluetooth Low Energy, visualizza sullo schermo le foto personali, il calendario e altri dati dell’utente. Lo schermo torna in modalità standby quando il telefono esce dal raggio d’azione.

La fotocamera SlimFit integrata nello Smart Monitor M8 è ottimizzata per la risoluzione 2K e funziona con app di videoconferenza come Google Meet.

Inoltre, lo smart display dell’M8 è protetto anche da Samsung Knox Vault, che crittografa i dati personali e mantiene i file e le informazioni archiviati isolati dal sistema operativo principale del dispositivo per proteggersi dagli attacchi.

[1] Delta E è la scala aritmetica standard che mette in relazione il giudizio visivo umano delle differenze tra due colori percepiti. La precisione del colore Delta E≦2 significa una riproduzione del colore superiore e accurata, ottenendo una differenza di colore migliore di quella che l’occhio può vedere.