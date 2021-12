Samsung Electronics presenta progetti di avvio innovativi da C-Lab Inside e C-Lab Out al CES 2022 – Samsung Newsroom Cile

Annunciato Samsung Electronics Co., Ltd. che presenterà 13 progetti innovativi del suo programma C-Lab al CES 2022. Si tratta di quattro entusiasmanti progetti di C-Lab Inside, il suo programma imprenditoriale interno e nove Startup Powered by C-Lab Outside, il programma di accelerazione per Startup società.

C-Lab Inside: il debutto di quattro progetti di due collaboratori Samsung

Dal 2016, Samsung espone i suoi progetti C-Lab Inside nell’Eureka Park, il principale spazio espositivo per Startup Da tutto il mondo al CES. Durante la fiera verranno valutate la capacità di marketing e la risposta dei clienti per migliorare e sviluppare progetti Startup. Coloro che hanno dimostrato la loro commerciabilità saranno trasferiti a una divisione interna di Samsung o trasferiti a progetti separati che l’azienda sosterrà.

I quattro progetti C-Lab Inside in mostra sono:

Pilota Una soluzione di intelligenza artificiale che aiuta i bambini a sviluppare abitudini di utilizzo appropriate smartphone .

un campione , un servizio di test online basato sull’intelligenza artificiale per amministratori, esaminatori e osservatori

innovazione Asilo nido mobile per la diagnosi precoce dello strabismo nei bambini

zimstar La chitarra elettrica intelligente semplifica l’apprendimento automatico con le guide LED

C-Lab Fuori: Nove Startup Pronti per il mercato globale

Creato nell’ottobre 2018, C-Lab Outside è un programma di accelerazione per Startup lanciato per rivitalizzare l’ecosistema di Startup in Corea del Sud. Gli iscritti al programma C-Lab Outside dispongono di spazi di lavoro in ufficio, tutoraggio di esperti da parte dei dipendenti Samsung, partecipazione a fiere IT globali e supporto finanziario e per le relazioni con gli investitori.

cinque Startup che sono stati incubati direttamente da Samsung nell’ultimo anno e quattro del Daegu Center e del Kyungpook Center for Innovation and Creative Economy che fanno parte di C-Lab Outside parteciperanno al CES 2022. Essi includono:

betno Una soluzione di identificazione degli animali basata sull’intelligenza artificiale

Digisonic Una soluzione audio 3D immersiva per dispositivi mobili

versi L’app di musica interattiva del metaverso

bitsensing Una varietà di soluzioni tecnologiche di imaging radar per la guida autonoma e le città intelligenti

Seleziona Stella Una piattaforma per la raccolta e l’etichettatura dei dati

RGT. azienda Robot di servizio multifunzionale e modulare

Di più , un sistema di ingresso per migliorare l’accessibilità e la produttività per i non vedenti

coltello giallo Piattaforma di personalizzazione dello schermo dell’auto

monitoraggio Una soluzione intelligente per la cura dei pannolini per i pazienti anziani

Inoltre, nove Startup Quel germoglio di C-Lab Inside sta anche pianificando di allestire i propri stand espositivi al CES 2022. Nuovo Startup Gli espositori includono EVAR e Prinker Korea Inc. e lululab e Linkface.

Startup C-Lab premiato e “Migliore innovazione” al CES 2022

Nel novembre 2021, la Consumer Technology Association (CTA) ha annunciato gli “Innovation Awards” al CES 2022 in 27 categorie di prodotti, comprese le categorie riconosciute come “Best of Innovations”. Progetti Startup C-Lab è stato premiato come “Best Innovation” e 21 “Innovation Awards” per le sue eccezionali tecnologie.

In particolare, Petnow, che ha sviluppato una soluzione di riconoscimento biometrico degli animali domestici basata sull’intelligenza artificiale, si è aggiudicata il premio CES 2022 “Best Innovation” nella categoria Software and Mobile Applications. Petnow utilizza una fotocamera per rilevare, fotografare e registrare automaticamente l’impronta del naso di un cane, facilitando la ricerca di animali domestici smarriti.

Altri premiati prodotti e servizi di C-Lab includono: Digisonic, EVAR, lululab, Verses, bitsensing, Linkface, LUPLE, BLUEFEEL, Prinker Korea Inc, ecc. I prodotti vincitori del CES 2022 Innovation Award saranno esposti separatamente al Venetian Expo di Las Vegas.

Powered by C-Lab, questi Startup Hanno dimostrato la loro abilità tecnologica sulla scena globale, come dimostra il maggior numero di “premi per l’innovazione” al CES”, ha affermato Hark K. Park, Presidente e Chief Financial Officer di Samsung Electronics. “Ci auguriamo che Startup Coloro che hanno faticato ad espandere la propria attività a causa della pandemia possono rivolgersi più attivamente al mercato globale, a partire dal CES 2022”.

Samsung prevede di sponsorizzare 500 startup entro il prossimo anno

Lanciato nel dicembre 2012, C-Lab Inside alimenta idee innovative per i dipendenti, instillando una cultura aziendale in cui la creatività è al primo posto. Il programma supporta lo sviluppo di idee da tutte le aree di lavoro. Dal 2015, Samsung ha supportato i progetti C-Lab di successo che mostrano un grande potenziale di mercato e ha facilitato il loro lancio come Startup Sotto la politica di bypass di C-Lab. Basandosi sul successo dell’iniziativa C-Lab Inside, C-Lab Outside ha ampliato il supporto Samsung per le nuove imprese alle startup e alle innovazioni al di fuori della rete Samsung dal 2018.

Samsung Electronics ha precedentemente annunciato che accelererà 300 startup coreane attraverso C-Lab Outside e 200 progetti attraverso C-Lab Inside per un periodo di cinque anni. L’azienda ha sponsorizzato un totale di 406 Startup (244 da C-Lab Outside e 162 da C-Lab Inside) finora, e prevede di raggiungere i 500 entro il prossimo anno.

Samsung Electronics esporrà i suoi prodotti e servizi C-Lab dal 5 all’8 gennaio presso lo stand espositivo C-Lab al primo piano del padiglione G all’Expo veneziano (ex Expo Sands), Eureka Park. Coloro che non possono visitare il sito di persona potranno guardare i video dei prodotti online oggi fino al 30 gennaio sul sito Web di C-Lab (https://www.claboutside.com/ces2022) e offriranno anche opportunità di rete con le startup.

[Derivaciones de C-Lab que participan en CES 2022]