Samsung Exynos 2200 | processore | Galaxy S22 | lanciare | Smartphone intelligenti | Caratteristiche | 5G | nda | nnni | gioco sportivo

Sarà presente nei prossimi cellulari? Settimane dopo l’introduzione del nuovo smartphone di fascia alta da Samsung , il Samsung Galaxy S22 Il brand sudcoreano ha deciso di lanciare il suo ultimo processore con il quale intende colmare un nuovo gap in termini di grafica e velocità: è il processore Exynos 2200.

Come indicato dall’azienda Il chipset trasporterà la GPU Xclipse, un processore grafico ibrido inserito tra la console e la GPU mobile.. Xclipse è una combinazione di “X”, che sta per Exynos, e la parola “eclipse”.

Inoltre, la GPU Xclipse è dotata di diverse tecnologie, come Advanced Multi-IP Throttle (AMIGO), che migliorano le prestazioni dei videogiochi, ad esempio.

“L’architettura grafica AMD RDNA 2 espande soluzioni grafiche avanzate a basso consumo per PC, laptop, console, automobili e ora anche per telefoni cellulari. Non vediamo l’ora che arrivino i fan della famiglia Galaxy”, ha affermato David Wang, Senior Vice President, Radeon Technologies Group presso AMD. Per vivere fantastiche esperienze di gioco sui propri smartphone grazie alla nostra collaborazione tecnologica”.

Ecco come appare il nuovo processore Samsung, l’Exynos 2200, dotato di connettività 5G. (Foto: Samsung)

D’altra parte, il processore Exynos 2200 Supporterà anche i miglioramenti del sensore di immagine per una risoluzione ultra alta fino a 200 MP. A 30 fotogrammi al secondo (fps), l’ISP supporta fino a 108 MP in modalità fotocamera singola e 64+36 MP in modalità doppia fotocamera.

Puoi anche collegare fino a sette sensori di immagine individuali e controllarne quattro contemporaneamente per configurazioni multi-camera. Per la registrazione video, il tuo ISP supporta risoluzioni fino a 4K HDR (o 8K).

Exynos 2200 è attualmente in produzione di massa, anche se al momento non è noto se il nuovo telefono cellulare di Samsung, il nuovissimo Galaxy S22 e le sue varianti, porteranno all’interno questo processore.