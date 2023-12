Samsung fa il primo passo e aumenterà il prezzo delle sue fotocamere fino al 30% nel 2024

Dopo aver aumentato il costo dei componenti, l’azienda aumenterà significativamente il prezzo dei suoi sensori fotografici mobili.

Si prevede che il prezzo dei sensori fotografici prodotti da Samsung per i telefoni cellulari aumenterà notevolmente l’anno prossimo.

Samsung è uno dei principali produttori di sensori fotografici mobili, posizionandosi subito dietro Sony. Entrambe le aziende hanno però sofferto a causa dei costi elevati dei componenti di questi sensori Samsung sarà la prima a fare questo passo E Aumenta i prezzi delle fotocamere fino al 30% L’anno prossimo.

Secondo i media udn.comuna società sudcoreana Ha già informato i suoi clienti I loro sensori fotografici saranno molto più costosi nel 2024. Tenendo conto che si prevede che la domanda di telefoni cellulari aumenterà il prossimo anno, questo aumento dei prezzi delle loro fotocamere potrebbe significare Notevoli vantaggi economici per Samsung.

Samsung aumenterà il prezzo delle sue fotocamere fino al 30%

Samsung è uno dei maggiori produttori di sensori fotografici portatili sul mercato. Non produce solo fotocamere per i propri telefoniVende anche unità a un prezzo Altri marchi come vivo o realme. Queste ultime aziende sono tra i clienti che già sanno che Samsung lo farà Aumenta il prezzo dei tuoi obiettivi fotografici L’anno prossimo. L’aumento non sarà semplice, poiché alcuni sensori diventeranno fino al 30% più costosi.

Come riportato da _money.udn.com, l’azienda sudcoreana ha già informato gli acquirenti che il prezzo dei suoi sensori CMOS aumenterà Aumento del 25%. Nel primo trimestre del 2024. Tuttavia, i prezzi di alcuni prodotti potrebbero aumentare Fino al 30% e anche di più individualmente.

Sembra che lo siano quelli maggiormente colpiti dall’aumento dei prezzi Sensori ISOCELL ad alta precisioneda chi provengono 32 megapixel o più. Considerando che gran parte degli attuali smartphone hanno già fotocamere di questa qualità, c’è da aspettarselo Cresceranno anche i ricavi di Samsung Una volta attuato l’aumento dei prezzi pianificato per i prossimi mesi.

Inoltre, questa decisione da parte dell’azienda potrebbe portare a Aumentare il profitto Anche per lui Cambiamento nella direzione delle vendite Dagli smartphone. Gli ultimi anni non sono stati molto positivi per il mercato, poiché le vendite di telefoni cellulari sono diminuite notevolmente. Ma, Tutto indica che la situazione migliorerà In questi ultimi mesi del 2023 e nel 2024. Quindi, se si venderanno più smartphone, Samsung venderà anche più sensori fotografici.

Sebbene non sia ancora una realtà, potrebbe verificarsi un aumento del costo degli obiettivi Samsung fino al 30%. Incoraggia altri produttori di fotocamere Per fare la stessa cosa. Ciò significa un aumento dei prezzi delle stazioni? Non ci resta che aspettare di vederlo.