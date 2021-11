Samsung Galaxy A13 5G: assicurati che il telefono disponga di una fotocamera principale da 50 MP | Tecnica

Samsung È diventato uno dei principali produttori che cercano di adottare la tecnologia Rete 5G per i loro telefoni più economici. Uno di questi modelli sarà il Galaxy A13 5G È trapelato nell’elenco dei certificati Bluetooth e ora anche la rubrica è stata mostrata online.

Secondo un rapporto GSMArena, Galassia A13 Sembrerà lo stesso del design visto in una forma di rendering qualche tempo fa. C’è una tacca a goccia sulla parte anteriore per la fotocamera selfie e uno scanner di impronte digitali montato lateralmente che funge da pulsante di accensione e porta. Porta USB-C. Nella parte inferiore c’è un jack per cuffie e un altoparlante.

Processore selezionato per dispositivi mobili Samsung sarà il MediaTek Dimensione 700, che avrà anche connettività 5G. Avrà anche una configurazione dual RAM con tecnologia LPDDR4X da 4/6GB e 64/128GB di storage.

Per quanto riguarda il sistema fotografico del Samsung Galaxy A13 5GAvrà una configurazione a tripla fotocamera composta da un sensore principale da 50 MP e due sensori aggiuntivi da 5 MP e 2 MP.

Caratteristiche del Samsung Galaxy A13

La sua batteria raggiungerà una capacità di 5000 mAh, il che è molto promettente per il dispositivo, date le dimensioni del suo schermo. La ricarica rapida per questo sarà di 25 W.

Nessuna notizia ancora da Samsung sul lancio Galaxy A13 5GMa dovrebbe essere presto disponibile e il mercato statunitense sarà il primo a riceverlo, poiché il suo prezzo sarà di 290 dollari.