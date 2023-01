Samsung Galaxy Book Go con Snapdragon, in vendita

Apple ha rivoluzionato il mondo del mobile computing con i processori Apple M1 e M2, con Architettura ARM, tipico dei telefoni cellulari. Samsung ha fatto lo stesso, ma ci ha scommesso Processori Snapdragon per computer Qualcomm.

Ottieni il tuo laptop da 14 pollici Samsung Galaxy BookGo Insieme a Processore Snapdragon Al prezzo di 461 euroin PcComponentes.

il Architettura ARM Ottieni meno consumi e la possibilità di utilizzare il laptop come un telefono cellulare: Non dovrai mai spegnerlo. Entra semplicemente in modalità “sleep”, come i telefoni cellulari, e si avvia immediatamente quando sollevi lo schermo. Oltre alla mancanza di un ventilatore, È molto tranquillo.

lui Computer portatile ultra sottile da 14 pollici Insieme a Risoluzione 1080pe misura 324,1 x 225 x 14,9 mm. Pesa solo 1,39 kg. È ideale per portarlo sotto il braccio o nello zaino e per un utilizzo immediato ovunque, poiché non è necessario spegnerlo.

all’interno Samsung Galaxy BookGo Abbiamo trovato Processore Snapdragon 7c Gen 2con GPU Adreno, RAM da 4GB e 128 GB di spazio di archiviazione.

Sono abbastanza hardware per eseguire l’automazione dell’ufficio, le applicazioni educative, la navigazione web, i video, i social network e così via. Ma non è adatto per giochi o applicazioni potenti.

Nonostante Architettura ARM lui portatile Windows, poiché utilizza Windows 11 S nella sua versione ARM. Si prega di notare che funziona solo con App di Windows Storee con il browser Microsoft Edge. È come un Chromebook, ma con Windows invece di ChromeOS.

