Samsung Galaxy S21 FE 5G, il tuo nuovo cellulare di fascia alta per competere con iPhone

Notizie correlate

Samsung ha introdotto un file Galaxy S21 FE 5G, il tuo nuovo cellulare di fascia alta che vengono in Spagna per competere con le top model iPhone 13 S iPhone 12 Più economico. califfo Galaxy S20 FE Si distingue offrendo funzionalità di alto livello e progettando il resto dei modelli S21.serie, tanta potenza, buone fotocamere e un prezzo di 749 euro.

Il Samsung Galaxy S21 FE 5G include anche una cornice “Contour Cut”, in cui il modulo della fotocamera posteriore è integrato nel telaio del telefono. Una caratteristica che gli conferisce un aspetto più elegante e unificato. Per questo nuovo modello, il produttore ha incluso Quattro diversi colori con finitura opaca: verde oliva, lavanda, bianco o grigio scuro.

Questo dispositivo Samsung top di gamma presenta un corpo sottile con uno spessore di 7,9 mm, che lo rende comodo da tenere in mano. Una delle sue caratteristiche principali è la sua forza, ovvero che il Galaxy S21 FE 5G ce l’ha Viso Octa core 5nm, lo stesso processore incluso nella sua ultima piega, il Galaxy Z 3 5G S Z Flip 3 5G.

Ricarica rapida da 25 W

Tra gli altri punti di forza del Samsung Galaxy S21 FE 5G c’è il suo schermo. Si trova intorno a Pannello AMOLED 2X dinamico da 6,4″ Con la risoluzione FHD+, la velocità di risposta al tocco di 240 Hz e la frequenza di aggiornamento di 120 Hz ultra fluida, questo lo rende anche un buon dispositivo di gioco portatile.

Samsung Galaxy S21 FE 5G

Samsung Omicron

In termini di autonomia, il nuovo Samsung di fascia alta offre molte ore di utilizzo. Un telefono cellulare con una capacità della batteria 4500 mAh supportano la ricarica rapida via cavo da 25 W, che consente di caricare più del 50% della batteria in soli 30 minuti, e la ricarica wireless con una capacità di 15W. Il Galaxy S21 FE 5G ha diverse configurazioni di memoria: 6 o 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna.

La fotografia è anche un altro aspetto in cui si distingue il nuovo telefono cellulare del produttore sudcoreano, in quanto dispone di una fotocamera frontale da 32 MP e Un totale di tre sensori nella parte posterioreUltra grandangolare da 12 MP, grandangolare da 12 MP, teleobiettivo da 8 MP. Rispetto al Galaxy S20 FE, include una configurazione della modalità notturna migliorata e presenta una doppia registrazione.

Prezzo e disponibilità

Il Samsung Galaxy S21 FE 5G ha Android 12 come sistema operativo sotto il livello di personalizzazione One UI 4 di Samsung che ti consente di riprogettare le schermate iniziali, le icone, le notifiche, gli sfondi e altro ancora. Per esempio, il widget Ridisegnato e aggiornato Per offrire più opzioni di personalizzazione.

Samsung Galaxy S21 FE 5G

Samsung Omicron

Tra gli altri dettagli, il nuovo modello del produttore ha una resistenza all’acqua e alla polvere IP68, Samsung Pay con NFC, sensore di impronte digitali, accelerometro, barometro, sensore di luce e di prossimità.

Galaxy S21 FE 5G sarà disponibile l’11 gennaio a partire da 749 euro Per il modello con 6 GB di RAM e 128 GB di storage, 759 euro per la versione con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, 829 euro per la versione con 8 GB di RAM e 256 GB di byte per lo storage.

Potrebbe interessarti…

Segui gli argomenti che ti interessano