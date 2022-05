Samsung Galaxy S22 consuma tre volte di più di iPhone 13

Il consumo degli smartphone è qualcosa che c’è sempre, tuttavia, quest’anno le cose sembrano molto più complicate. secondo Analisi del cancello vendere cellulareE Samsung Galaxy S22 perde valore più velocemente di iPhone 13 Due mesi dopo la sua uscita.

I dati, provenienti da 40 acquirenti indipendenti negli Stati Uniti, mostrano che Samsung Il suo valore raggiunge il 57,5%, che equivale a una perdita di $ 575. Nello stesso periodo di tempo, l’iPhone 13 riduce il suo valore del 19,1% in una delle sue varianti.

vendere cellulare

Vale la pena notare che Questi numeri sono i valori di scambio per i modelli utilizzati. vendere cellulare Raccoglie dati da fonti affidabili negli Stati Uniti e conduce un’analisi della perdita di valore degli smartphone. L’ammortamento varia in base al modello, ad esempio iPhone 13 Pro Max 128GB subisce solo un calo del 4,7%. per condizioni “buone” e 3,8% per rivendita “nuova”.

Al contrario, il valore del Samsung Galaxy S22 + 5G 128GB è diminuito del 57,5% in condizioni “Buone” e del 53,8% in condizioni “Nuovo”. Un altro smartphone Android che sta soffrendo anche questo autunno è Google Pixel 6 Pro 256 GB. Orologi Google Home al 45,7% sui modelli venduti “nuovi”. questo rapporto Rappresenta una perdita di $ 479 Rispetto a un prezzo iniziale di $ 999.

L’acquisto di un Samsung Galaxy S22 usato può essere un ottimo investimento

Anche se il milionario viene iniettato in campagne di marketing e Specifiche eccellenti per i modelli più altiLa verità è Gli smartphone Samsung tendono a consumarsi più velocemente degli iPhone. Mentre l’iPhone 13 da 128 GB perde $ 139 dopo il primo mese, il Galaxy S22 5G da 128 GB perde $ 339 nello stesso periodo di tempo.

Secondo l’analisi vendere cellulareE iPhone 13 è inferiore a qualsiasi altro modello Apple degli anni precedenti. nelle variabili eccellenteCome l’iPhone 13 Pro Max, il calo è minimo e recuperano il loro valore nel secondo mese. Questo fenomeno sarà associato a La carenza di chip colpisce l’industria tecnologica Dall’anno 2020.

Mentre l’iPhone 11 e 12 ha subito un calo medio del 40%, l’iPhone 13 ha raggiunto a malapena il 25%. Il rapporto individuale Dai terminali Apple si accenna Questa tendenza potrebbe continuare se la produzione dovesse diminuire ulteriormente nel 2022 e nel 2023.

Nonostante i numeri in questo rapporto Considerano solo i prezzi degli smartphone usatiPuò servire come riferimento per coloro che desiderano aggiornare i loro vecchi telefoni Galaxy. La direzione lo indica È sempre meglio aspettare un mese o due Per un’offerta imbattibile su un cellulare usato.