Samsung Galaxy Watch 5 ti farà dimenticare il termometro | Utensili

Una delle fantastiche funzioni incluse in quasi tutti gli smartwatch è quella che ha a che fare con il monitoraggio della salute. Per questo, sono integrati sensori di tutti i tipi. Bene il futuro Samsung Galaxy Watch 5 Sarà uno dei modelli più avanzati che sono stati lanciati sul mercato in questa sezione e quindi fornirà funzionalità sorprendenti.

Un esempio di ciò che diciamo è quello È trapelato Lo smartwatch includerà un componente molto innovativo che gli permetterà di misurare la temperatura dell’utente. Ovviamente stiamo parlando di un file Termometro. In questo modo sarà possibile scoprire se si ha la febbre semplicemente utilizzando l’applicazione associata alla nuova funzione wearable. È vero che questo era previsto sui modelli precedenti di questo gruppo di prodotti, ma sembra che lo sarà ora quando diventerà realtà.

dovrà vedere sentenze offerto dal team, dal momento che misurare la temperatura al polso con uno smartwatch potrebbe non essere il più efficace – perché può variare anche a seconda degli abiti che si indossano -. Pertanto, sarà interessante vedere quale asso l’azienda coreana ha nascosto nel Samsung Galaxy Watch 5 in modo che il suo termometro sia visto come una buona opzione da utilizzare.

Il sistema operativo è preservato

Questa è una cosa certa: utilizzerai il Samsung Galaxy Watch 5 Indossa il sistema operativo, visto che questa decisione è stata presa con l’ultimo smartwatch introdotto sul mercato dall’azienda coreana (che, al momento, è l’unico che consente l’utilizzo della terza versione dello sviluppo di Google). Ovviamente tutto indica che la personalizzazione sarà un po’ più forte in modo che l’aspetto dello schermo e dell’interfaccia del dispositivo sia diverso da quello che apparirà nel resto dei modelli che dipendono da questo sistema operativo. .

Una funzione che si trova anche nei Galaxy Buds

Questa è una prospettiva perfettamente sicura. Samsung otterrà risultati così buoni con un termometro integrato nello smartwatch che ha deciso di incorporare questo elemento nelle sue prossime cuffie wireless. Naturalmente, il modo in cui viene misurata la temperatura dei Galaxy Buds potrebbe utilizzare le lunghezze d’onda emesse dal timpano, che è anche abbastanza affidabile. In ogni caso, quello che è certo è che, se confermato, sarà un elemento che si distingue da tutti i concorrenti, compreso qui l’Apple Watch.

Senza ottenere alcuna conferma, tutto indica che il Samsung Galaxy Watch 5 verrà presentato insieme alle nuove Bud Una volta finita l’estate. Sembra molto, ma la verità è che non è tanto nel mondo della tecnologia.