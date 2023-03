Samsung ha trapelato accidentalmente quali saranno gli schermi OLED per iPhone 15: ci sarà un’isola dinamica per tutti | Mela | Messico | Spagna | Isola dinamica | tecnologia

per errore, SAMSUNG I dettagli degli schermi di nuova generazione sono trapelati i phoneDopo manzana È stato deciso che l’azienda sudcoreana sarebbe stata l’unico fornitore di pannelli OLED.

Apple non collaborerà più con la Banca d’Inghilterra come fornitoredopo aver individuato diversi problemi con la qualità dei suoi dipinti, secondo le informazioni ottenute dai media elettricità. Questi causano Samsung è diventata l’unico fornitore di schermi per il prossimo iPhone 15. A causa del cambiamento, Samsung dovrebbe ora iniziare a produrli con un mese di anticipo.

D’altra parte, la notizia ha fatto emergere dettagli sui pannelli prodotti da Samsung. Ad esempio, la voce sarà confermata L’intera famiglia di iPhone 15 presenterà Dynamic Island.

Uno degli errori che ha commesso la Banca d’Inghilterra è stato che i suoi piatti sono stati presentati “Perdite di luce intorno al buco“, che si riferirebbe all’isola dinamica. Sapendo che BOE si occuperà solo della produzione di iPhone 15 e 15 Plus, ora Possiamo concludere che questi modelli conterranno anche Dynamic Island, e non solo modelli Pro.

Inoltre, il rapporto conferma anche qualcosa che era già previsto: ProMotion non verrà utilizzato sui modelli iPhone 15 e 15 Plusche dicendo, La frequenza di aggiornamento rimarrà solo a 60Hz. Ciò segue poiché le informazioni indicano che i pannelli di iPhone 15 e 15 Plus utilizzeranno silicone policristallino a bassa temperatura, che non è adatto per ProMotion.

ProMotion è una tecnologia per iPad Pro e iPhone 13 Pro e 14 Pro che consente alle loro frequenze di aggiornamento di raggiungere i 120Hz. E con i dati rivelati, possiamo ipotizzare che, Ancora una volta, sarà una qualità esclusiva della linea iPhone 15 Pro.