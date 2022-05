Samsung ha un piano ambizioso per sviluppare più chip, AI e 6G

SAMSUNG Ha piani molto ambiziosi per i prossimi cinque anni, e quindi ha annunciato che investirà 356 miliardi di dollari Fino al 2026, compreso, per rafforzare alcuni settori strategici. Tra questi spiccano lo sviluppo dei semiconduttori e aree come la robotica, le comunicazioni, l’intelligenza artificiale e l’industria farmaceutica.

Come accennato araldo della CoreaIl piano include anche Crea un milione di nuovi posti di lavoro nello stesso periodo in Corea del Sud. Del totale, circa 80.000 posti di lavoro saranno coperti dall’azienda stessa, in quella che è (finora) la più grande iniziativa di questo genere nella sua storia.

Il nuovo importo da investire è superiore del 30% rispetto a quanto stanziato da Samsung per il periodo coperto dagli ultimi cinque anni; Inoltre, circa l’80% di loro dovrebbe rimanere all’interno del territorio della Corea del Sud.

Al momento, non è stato menzionato come verranno distribuiti i 356.000 milioni di dollari che Samsung ha impegnato. Tuttavia, è già stato suggerito che gran parte dell’investimento Ti occuperai di ricerca e sviluppo di semiconduttori. L’azienda vuole colmare il divario con TSMC, sia nella progettazione che nella produzione di chip.

Uno degli obiettivi principali di Samsung in questo campo è avviare la produzione in serie di file Chip da 3 nanometri. Se non ci fossero state vessazioni, nei prossimi mesi ci sarebbero state altre notizie al riguardo. Non dimentichiamo che il processo a 4 nm non ha dato i risultati attesi, Il costo della continuità degli sviluppi è molto importante; E recentemente si è saputo che stava pianificando aumentare fino al 20% Il prezzo dei chip prodotti sotto contratto.

Il 6G è già nel mirino di Samsung

Foto di Valentyn Chernetskyi su Unsplash

Un’altra novità legata al piano di investimenti di Samsung è che prevede anche di approfondire lo sviluppo di nuovi chip per supercomputer; Oltre ad ampliare la sua presenza nel campo della robotica e dell’applicazione dell’intelligenza artificiale.

Nel frattempo, nel dipartimento delle comunicazioni, i sudcoreani hanno gli occhi puntati Sviluppo della tecnologia 6G. Sebbene le reti 5G in molti paesi siano ancora un’utopia, Samsung vuole avere il vantaggio di creare il prossimo standard di comunicazione.

D’altra parte, Samsung ha anche promesso di utilizzare un investimento multimilionario in Ampliare la capacità produttiva del suo distretto farmaceutico. Inoltre, secondo araldo della CoreaMira inoltre a “diversificare il proprio portafoglio di biosimilari”.

D’altra parte, il punto che ha attirato la nostra attenzione è stata la mancanza di menzione del business delle batterie per auto elettriche e la sua inclusione in questo piano di investimenti. Domanda interessante, soprattutto da allora Reuters Di recente, l’iniziale alleanza tra Samsung SDI e Stellantis per l’installazione di un impianto di batterie negli Stati Uniti.

Il fatto che Samsung abbia un dito su ogni bordo del moderno settore tecnologico non è una novità. Tuttavia, è ancora scioccante impegnarsi in una spesa finanziaria così significativa contesto di incertezza internazionale A causa dell’aumento dell’inflazione, dello scoppio del Corona virus e della guerra tra Russia e Ucraina.