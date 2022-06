Samsung introdurrà molto presto un nuovo tablet e telefono cellulare ultraresistenti

Il mercato dei dispositivi ultra resistenti, detti anche rugged, si è negli ultimi anni molto specializzato, passando da dispositivi richiesti anche dal grande pubblico a prodotti tipici per ambienti di lavoro. C’è stato un tempo in cui Samsung ha rilasciato il suo telefono Galaxy di punta ogni anno in una variante attiva, che era piuttosto robusta. SAMSUNG Si tratta di uno dei pochi produttori che continua a rilasciare questo tipo di dispositivi, e molto presto ne avremo altri due, come confermato dalla stessa azienda coreana.

Il Samsung Galaxy XCover 6 Pro e il Galaxy Tab Active 4 Pro sono più vicini

È stata la stessa Samsung ad annunciare che il prossimo luglio presenterà un robusto telefono cellulare e tablet. Sarà il prossimo 13 luglio quando verranno presentati questi dispositivi. Uno di questi sarà il nuovo telefono ultra resistente di Samsung, che è Samsung Galaxy XCover 6 Pro, che avrà alcune caratteristiche interessanti. Come uno schermo da 6,56 pollici, con una risoluzione Full HD+ che funzionerà con il tradizionale refresh rate di 60 Hz, qualcosa ha senso perché l’autonomia qui è essenziale.

Sarà accompagnato in questo caso da due sensori per la fotocamera posteriore. uno di 50 megapixel, che sarà accompagnato da un sensore aggiuntivo da 8 o 12 megapixel con obiettivo ultra grandangolare. Davanti alla fotocamera per i selfie, avrà un sensore da 13 megapixel. Per quanto riguarda il processore, dovrebbe avere lo Snapdragon 778G, uno dei più potenti processori di fascia media con connettività 5G, oltre a 6 GB di RAM o 128 GB di memoria interna. La capacità della batteria sarà di 4.050 mAh e, naturalmente, sarà certificata IP68 contro acqua e polvere per resistere agli ambienti più difficili.

D’altra parte, è previsto anche che nello stesso giorno venga presentato un nuovo tablet Samsung ultra resistente e potente, e il nuovo Galaxy Tab Attivo 4 Pro. Non si sa quasi nulla di questo tablet, tranne come apparirà nella chiamata Samsung. Ma se guardiamo alle caratteristiche del suo precedente modello, possiamo aspettarci alcune novità specifiche. Forse uno schermo più grande, 10 pollici invece degli attuali 8. O una fotocamera con sensore da 50 MP, invece degli attuali 13 MP. Essendo i dispositivi ideali per il business, non escludiamo 6 GB di RAM, oltre a 128 GB di memoria interna.

Questi dispositivi Samsung, sebbene siano solitamente venduti al grande pubblico, anche in Spagna sono generalmente più orientati all’uso commerciale. Sono dispositivi ideali da utilizzare in fabbriche, miniere o piattaforme offshore, dove sono richiesti Dispositivi resistenti alle temperature estreme o per i colpi che potrebbero ricevere. Per scoprirlo dovremo aspettare circa un mese, dopo l’annuncio di Samsung, cosa insolita nel caso dell’azienda coreana, vedremo le novità che ne derivano.