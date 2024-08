Samsung lancia i proiettori Premiere 9 e Premiere 7, portando in casa la tecnologia laser avanzata

La nuova linea offre tecnologia laser avanzata e funzionalità a ottica ultra corta, oltre a una straordinaria risoluzione 4K, oltre a funzionalità audio avanzate e intelligenti per la migliore esperienza home theater.

Samsung Electronics ha annunciato il lancio delle sue ultime innovazioni nel campo dell’intrattenimento domestico: Premiere 9 e Premiere 7. Progettati per offrire un’esperienza visiva senza precedenti, questi proiettori a ottica ultra corta trasformano qualsiasi spazio in un home theater premium con una straordinaria risoluzione 4K. Suono coinvolgente e altre funzionalità avanzate.

“La linea Premiere è progettata per ridefinire l’esperienza home theater premium combinando la nostra tecnologia laser avanzata con funzionalità all’avanguardia e facili da usare che offrono una qualità delle immagini straordinaria e un suono coinvolgente.ha affermato Cheulgi Kim, vicepresidente esecutivo di Visual Display Business presso Samsung Electronics. “Mentre continuiamo a innovare, immaginiamo un futuro in cui i nostri prodotti trasformeranno gli spazi abitativi di tutti i giorni in centri di intrattenimento coinvolgenti, stabilendo nuovi livelli per l’intrattenimento domestico.“.

Qualità dell’immagine e del suono senza pari

La nuova linea Premiere di Samsung soddisfa la crescente domanda di soluzioni di intrattenimento di alta qualità, utilizzando la tecnologia laser all’avanguardia per portare l’esperienza del cinema nelle case. Caratteristiche della prima 9 Tripla tecnologia laser Per una migliore precisione e luminosità del colore, entrambi i modelli offrono funzionalità a ottica ultra corta e una vivace risoluzione 4K su display fino a 130 pollici.[1]

La vivace risoluzione 4K e l’eccezionale precisione dei colori danno vita a ogni scena. I proiettori Premiere 9 e Premiere 7 offrono una copertura della gamma di colori DCI-P3 del 154% e 100%[2]rispettivamente; Mentre supporta entrambi i modelli HDR10+Ciò garantisce immagini chiare e vivide, anche in ambienti luminosi. Con una luminosità massima di 3.450 ISO lumen[3] Per Premiere 9 e 2.500 lumen ISO per Premiere 7, questi proiettori offrono immagini nitide e dinamiche.[4]

Per migliorare ulteriormente la qualità dell’immagine, i proiettori Premiere sono dotati di innovativi miglioramenti dell’immagine che utilizzano l’intelligenza artificiale (AI), incluso Migliora l’intelligenza artificiale E Potenziatore della vista. La tecnologia AI Upscaling garantisce che i contenuti vengano visualizzati con una straordinaria risoluzione 4K, indipendentemente dalla qualità originale, mentre Vision Booster regola automaticamente la luminosità e il contrasto in diverse condizioni di illuminazione per una qualità dell’immagine ottimale.

Gli altoparlanti, dotati della tecnologia Dolby Atmos in entrambi i modelli, offrono un suono potente e coinvolgente, creando una vera esperienza home theater senza la necessità di apparecchiature audio aggiuntive. Premiere 9 è dotato di altoparlanti a 2,2 canali da 40 watt, mentre Premiere 7 include altoparlanti a 2,2 canali da 30 watt per un suono ad ampio raggio.

Samsung Tizen OS Home offre streaming e giochi, oltre a una connettività completa

I nuovi proiettori Premiere sono dotati dell’interfaccia Samsung Tizen OS Home, che consente l’accesso a un’ampia gamma di servizi di streaming, tra cui Samsung TV Plus, Netflix, YouTube, Amazon Prime Video e altro ancora. Questa ampia selezione garantisce che gli utenti possano godersi i propri film e programmi televisione Preferiti, che offrono un’esperienza di intrattenimento completa con il semplice clic di un pulsante.

Per i giocatori, Samsung Centro giochi [5] Fornisce un’esperienza di gioco ideale. Gli utenti possono divertirsi giocando senza bisogno di una console e accedere a un’ampia gamma di titoli basati su cloud direttamente tramite il proiettore.

Per gli appassionati di decorazione d’interni Perimetro personalizzato Fornisce un ambiente personalizzato alla casa visualizzando diversi widget nello spazio. Gli utenti possono combinare liberamente foto, video e gadget tramite l’app SmartThings sul proprio telefono Smartphone.

Anche quando non viene utilizzato come proiettore cinematografico completo, The Premiere garantisce comfort e intrattenimento per tutti i consumatori come proiettore cinematografico Altoparlante intelligente Con controllo vocale a mani libere e una varietà di app musicali.

I nuovi proiettori Premiere migliorano inoltre la connettività, offrendo un’esperienza di intrattenimento integrata e senza soluzione di continuità. Gli utenti possono condividere facilmente i contenuti dai propri smartphone sul grande schermo Fare clic su Visualizza E Mirroringmentre il supporto dell’assistente vocale integrato semplifica il controllo del proiettore e di altri dispositivi collegati utilizzando semplici comandi vocali. Inoltre, integrazione Roba intelligente di Samsung consente agli utenti di gestire dispositivi intelligenti come luci, condizionatori e sistemi di sicurezza dal proiettore, creando così un ambiente completamente integrato.

Design che si adatta ad ogni ambiente

I faretti Premiere presentano un design semplice e bianco caldo con bordi arrotondati e una lussuosa finitura in tessuto di Kvadrat, un’azienda danese di design tessile che si fonde perfettamente con qualsiasi arredamento della casa. Le loro dimensioni ridotte e la facilità di installazione li rendono ideali per qualsiasi ambiente, aggiungendo funzionalità e fascino estetico.

Configurare qualsiasi modello di The Premiere è semplice: gli utenti devono semplicemente collegare il proiettore e connettersi a una rete wireless. Le funzionalità a focale ultra corta eliminano la necessità di installazioni complesse, consentendoti di goderti spettacoli su grandi schermi con il minimo sforzo.

Le nuove Premiere 9 e Premiere 7 sono ora disponibili negli Stati Uniti, Canada e Cina. Il lancio continuerà in altre regioni entro la fine dell’anno. Per ulteriori informazioni, visitare samsung.com/mx.

[1] Premiere 7 offre una risoluzione 4K ad alta definizione su schermi fino a 120 pollici.

[2] DCI-P3, noto come Digital Cinema Initiatives – Protocol 3, è uno spazio colore comunemente utilizzato nel cinema digitale ed è lo standard cromatico per l’industria cinematografica.

[3] ISO lumen è un livello di luminosità basato sugli standard dell’Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO).

[4] I livelli di luminosità su Premiere 9 (3450 lumen ISO) e Premiere 7 (2500 lumen ISO) riflettono aumenti di circa il 23% e 14% rispetto ai modelli precedenti (2800 ANSI lumen e 2200 lumen ISO). Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle condizioni di utilizzo.

[5] I giochi e i contenuti disponibili possono variare in base al Paese e al modello e sono soggetti a modifiche senza preavviso. Alcuni giochi richiedono un controller separato. Potrebbero essere necessari una connessione Internet e un abbonamento. Richiede un account Samsung.