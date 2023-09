Samsung Latin America e National Geographic presentano il mini-documentario “Epic Nature” – Samsung Perù Newsroom

● Gli esploratori del National Geographic Daniela Cavaje e Ganesh Marin hanno catturato dettagli impressionanti del “paesaggio epico” della Riserva Cuenca Los Ojos in Messico.

● Prodotto da National Geographic Creative Works, è stato presentato in anteprima in tutta l’America Latina sul National Geographic Channel. I contenuti sono disponibili anche nel centro progetti www.nationalgeographicla.com/naturalezaepica

Samsung America Latina Presentazione del mini-documentarioNatura epica“, prodotto da Opere creative del National Geographic. Per catturare parte dello splendore della Riserva Biologica Cuenca Los Ojos a Sonora, in Messico, sono state utilizzate le funzionalità chiave degli smartphone Galassia S23 E Galaxy S23 Ultra. I contenuti sono disponibili presso il Project Center e anche in tutta l’America Latina attraverso il canale lineare del National Geographic.

Va notato che il bacino di Los Ojos copre un’area protetta di 121.000 ettari situata nelle Isole Sky, un hotspot di biodiversità nel Messico nordoccidentale e negli Stati Uniti sudoccidentali. Inoltre, gli esploratori del National Geographic Daniela Kavaji e Ganesh Marin stanno portando avanti progetti di ricerca volti a preservare e ripristinare l’ecosistema locale. Nel corso della sua carriera, Daniela ha identificato più di 20 specie di pipistrelli, mentre Ganesh monitora mammiferi come orsi e giaguari che migrano dal Messico centrale al confine con telecamere nascoste. Per la prima volta, quest’opera verrà mostrata in un breve documentario di 4 minuti.

“Epic Nature” è un’iniziativa di Samsung per l’America Latina che evidenzia gli sforzi per proteggere gli ecosistemi più fragili del mondo. Inoltre, ci invita a condividere lo straordinario come prova vivente della necessità di cambiare il nostro rapporto con la natura per garantire un futuro sostenibile e armonioso. La produzione è stata curata da MyMama Entertainment e diretta da Urso Morto.

L’obiettivo della campagna è sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di preservare l’ambiente in cui viviamo. Samsung Latin America mira a dimostrare che la natura, soprattutto in America Latina, è unica e vale la pena preservarla. Incoraggiando le persone a registrare e condividere foto dell’ambiente naturale, Samsung spera di cambiare il rapporto delle persone con la natura, rendendole più consapevoli e coinvolte negli sforzi di conservazione della natura.

“Vogliamo dimostrare che chiunque lo ha fatto Galaxy S23 Ultra Nella tua mano puoi scattare foto meravigliose e riscoprire la natura che ti circonda. Vogliamo anche promuovere la consapevolezza sull’importanza della conservazione della natura mostrando quanto sia importante ciascun ecosistema in America Latina.ha affermato Arthur Wong, Senior Marketing Manager, Samsung America Latina.

Lui Galaxy S23Ultra 5G Consente ai fotografi di qualsiasi livello di catturare facilmente contenuti enormi. Il dispositivo è dotato di un sensore Pixel adattivo da 200 MP che registra momenti straordinari con incredibile precisione. Inoltre, utilizza la tecnologia Raggruppamento dei pixel Per abilitare più livelli di elaborazione ad alta precisione contemporaneamente.

La linea Galaxy S offre anche una gamma di strumenti che la distinguono da qualsiasi altra esperienza fotografica. Disponibile esclusivamente per gli smartphone Galaxy, l’app Expert RAW8 ti consente di catturare immagini in stile DSLR e modificarle in formato RAW e JPEG, senza la necessità di ingombranti attrezzature fotografiche. Puoi creare arte fotografica utilizzando la funzione Multi-Esposizione o catturare foto nitide della Via Lattea utilizzando le impostazioni della funzione Astrophoto e ora, dopo aver scaricato l’app sul tuo Galaxy S23 5G, puoi accedere alle funzioni Expert Raw nel Samsung Galaxy nativo. Software della fotocamera.

Per saperne di più sulla linea Galaxy S23, Entra qui