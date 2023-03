Samsung nega le voci sullo sviluppo interno di nuove CPU

Sembra che Ci sono state voci sulla creazione da parte di Samsung di un nuovo team interno per sviluppare nuovi core della CPURiavvia l’unità di sviluppo del processore da zero per ottenere nuovi core ARM. Tuttavia, come si legge Circuito GSMSembra che questa fosse solo una voce che non è stata dimostrata vera.

Samsung ha negato che questo sarà il caso, Hanno chiarito che non sono state apportate modifiche su questo fronte, poiché Samsung ha avuto team per sviluppare processori per molti anni, nonché per migliorare questi progetti. Inoltre, Samsung recluta costantemente talenti globali da campi correlati per migliorare ulteriormente i suoi progetti.

È possibile che parte dell’origine di questa voce abbia a che fare con il fatto che il nuovo Samsung Galaxy S23 non ha processori Exynos, Qualcosa che alla fine potrebbe giustificare un completo rinnovamento per rilasciare un kernel personalizzato nel 2027anche se alla fine non è così.

Va notato che ARM ha proibito la modifica dei progetti core della CPU, Quindi sia Samsung che altri produttori devono utilizzare core ARM non modificati.

La fine dell’articolo. Raccontaci qualcosa nei commenti!