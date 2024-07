Samsung offre l’esclusivo telefono Galaxy Z Flip6 Olympic Edition con tecnologia Galaxy AI agli atleti di Parigi 2024 – Samsung Egypt Newsroom

Lo smartphone Galaxy Z Flip6 personalizzato sarà consegnato a quasi 17.000 atleti che gareggeranno a Parigi 2024, migliorando la loro esperienza durante i Giochi come mai prima d’ora.

Samsung Electronics, partner globale dei Giochi Olimpici e Paralimpici, ha presentato oggi l’edizione olimpica del suo telefono Galaxy Z Flip6 recentemente annunciato, progettato e personalizzato esclusivamente per tutti gli atleti che gareggeranno ai prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici del 2024 a Parigi Il telefono Z Flip6 Olympic arriva in edizione continua l’eredità di oltre tre decenni di Samsung nel fornire la tecnologia più recente e le innovazioni mobili per potenziare i giochi e include una serie di nuove funzionalità.

La nuova edizione olimpica di Parigi 2024 è la prima edizione olimpica a presentare questa tecnologia Intelligenza artificiale della galassia. Progettata per migliorare l’esperienza degli atleti durante i Giochi Olimpici dal momento in cui arrivano a Parigi, è la prima app precaricata con una gamma completa di servizi esclusivi e app utili. Inoltre, questa è la prima volta che l’ultimo prodotto Samsung verrà reso disponibile agli atleti prima del lancio ufficiale sul mercato. Il Galaxy Z Flip6 sarà al centro della scena anche ai Giochi Olimpici, essendo la prima edizione olimpica a svolgere un ruolo fondamentale sul podio.

Presenta il design compatto e versatile del nuovo Galaxy Z Flip6, in una splendida finitura gialla impreziosita dagli anelli e dall’anello olimpico. Scuotere Oro ai Giochi Paralimpici. Per dare al telefono un tocco speciale, Samsung ha collaborato con un’azienda una casa Il marchio parigino di lusso maschile Berluti – che ha disegnato gli smoking della squadra francese per la cerimonia di apertura di Parigi 2024 – ha creato un’esclusiva borsa Flipsuit che accompagna ogni kit. Realizzata in pelle Venezia, ogni Flipsuit presenta una finitura unica con una combinazione di colori vivaci ispirata agli anelli olimpici, che celebra lo spirito olimpico e i valori di eccellenza e unità.

“Samsung spinge i confini della tecnologia mobile per supportare i Giochi Olimpici e Paralimpici e i loro atleti da quasi tre decenni”, ha affermato Stephanie Choi, Vicepresidente esecutivo e Chief Marketing Officer di Mobile eXperience Business, Samsung Electronics a Parigi 2024 loro l’opportunità di provare in prima persona il potente e intelligente Galaxy Z Flip6, ancor prima che venga lanciato ufficialmente sul mercato. “Non vediamo l’ora di vedere come la nostra tecnologia fornirà agli atleti un’esperienza senza precedenti durante i Giochi, dalla creazione di connessioni significative alla condivisione e alla cattura di ricordi per tutta la vita a Parigi e oltre”.

Migliorare l’esperienza degli atleti di Parigi 2024 con i dispositivi Galaxy basati sull’intelligenza artificiale

La decisione di Samsung di offrire l’ultima aggiunta alla gamma Galaxy agli atleti dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 ancor prima del suo lancio ufficiale sul mercato è dovuta al ruolo fondamentale che la tecnologia Galaxy AI svolge nell’accelerare una nuova era di connettività, produttività e creatività sugli smartphone. . Galaxy Z Flip6 Olympic Edition include una serie di innovazioni utili per aiutare gli atleti a vivere nuove esperienze durante i Giochi, comprese le seguenti funzionalità di connettività Galaxy AI che aiuteranno gli atleti di tutto il mondo a comunicare facilmente mentre si trovano a Parigi:

traduzione immediata [1]: Traduce le telefonate direttamente sul dispositivo in tempo reale in 16 lingue diverse, consentendo agli atleti di comunicare con le hotline olimpiche e i contatti locali nella loro lingua, utilizzando l’app nativa Samsung e terze parti selezionate.

[1]: traduttore [2]: Traduce istantaneamente le conversazioni dal vivo, consentendo agli atleti di chattare con altri atleti e volontari e ottenere una traduzione in tempo reale sullo schermo di ciò che dicono mentre parlano faccia a faccia, grazie all’esclusivo doppio schermo del telefono.

[2]: editore [3]: Aiuta a creare e-mail e post sui social media nelle app utilizzando semplici parole chiave. Nello specifico, per l’app dei social media, analizza anche il tono dei contenuti passati, rendendo più semplice per gli atleti esprimere il proprio entusiasmo per alcuni dei momenti più emozionanti e memorabili della competizione.

Gli atleti possono anche utilizzare Galaxy AI sul telefono Olympic Edition per aiutarli a prepararsi per i Giochi, aumentare la loro creatività e catturare ricordi per tutta la vita mentre partecipano a Parigi 2024, con funzionalità tra cui:

Rallentatore istantaneo [4]: Consente agli atleti di registrare, condividere e analizzare le proprie prestazioni al rallentatore, facilitando il miglioramento della propria tecnica.

[4]: Aiuta le immagini [5]: Consente agli atleti di ottenere ogni volta lo scatto perfetto, ridimensionarlo, cambiarne la posizione o persino rimuovere oggetti indesiderati all’interno delle immagini.

Servizi e applicazioni integrati che rendono l’esperienza olimpica e paralimpica facile e divertente

Per facilitare l’utilizzo del telefono da parte degli atleti mentre sono a Parigi e ovunque si trovino, ogni Galaxy Z Flip6 Olympic Edition verrà fornito con una eSIM 5G da 100 GB in collaborazione con Orange e una garanzia globale di due anni di Samsung. Inoltre, per rimanere aggiornati sul programma dei Giochi e navigare facilmente tra le sedi olimpiche, sono disponibili diverse app ufficiali del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), come Athlete 365[6], Il Negozio Olimpico, Parigi 2024, l’app Transport Acred e la hotline del CIO saranno precaricati.

Utilizzo del portafoglio Samsung[7], Riceverai inoltre un buono precaricato nell’app per bevande gratuite presso i distributori automatici situati in tutto il Villaggio Olimpico e Paralimpico in collaborazione con il suo partner globale, The Coca-Cola Company, e una carta per l’accesso gratuito illimitato ai trasporti pubblici, in partnership con Ile-de-France Mobilités (IDFM), per goderti una passeggiata nella città di Parigi e nei suoi sobborghi.

Per aggiungere un po’ di divertimento e personalizzazione all’esperienza dell’atleta, ogni Galaxy Z Flip6 Olympic Edition includerà anche una gamma di app interattive a tema Parigi 2024, alcune delle quali includono PinQuest e Galaxy Experience, per raccogliere e scambiare spille reali e digitali durante i Giochi. , Olympic Go!, il gioco olimpico ufficiale, e Galaxy Skateboard, un nuovo gioco con Phryges, la mascotte di Parigi 2024.

Condividi momenti live dalla piattaforma

Salire sul podio olimpico e paralimpico durante la cerimonia di premiazione e realizzare il sogno di una vita sono alcuni dei momenti più emozionanti e memorabili per un atleta. Tradizionalmente, questo momento viene filmato solo dai media approvati – agli atleti è vietato portare effetti personali (compresi i cellulari) alla cerimonia – e questo momento è sempre stato catturato a distanza e mai dal punto di vista dell’atleta.

Per la prima volta nella storia dei Giochi Olimpici e Paralimpici, Samsung fornirà il Galaxy Z Flip6 Olympic Edition che potrà essere utilizzato sul podio di Parigi 2024 in modo che gli atleti possano creare i propri ricordi e registrare le proprie emozioni attraverso il nuovo Victory Selfie. . L’esclusiva tecnologia Samsung mapperà e classificherà le foto del profilo degli atleti per sport e le caricherà su Athlete365 in tempo reale, consentendo agli atleti di salvare e condividere i loro momenti speciali con le loro famiglie e i fan.

Il Galaxy Z Flip6 Olympic Edition sarà in mostra all’appuntamento Olympic™ presso Samsung Windows, tra cui 125 Champs-Elysées, a partire dal 12 luglio. In collaborazione con il Comitato Olimpico Internazionale e il Comitato Paralimpico Internazionale, gli atleti riceveranno il Galaxy Z Flip6 Olympic Edition da Samsung a partire dal 18 luglio.

[1] La funzione di traduzione istantanea richiede una connessione di rete e l’accesso all’account Samsung. La traduzione istantanea è disponibile solo nell’app Samsung Phone preinstallata e in alcune app di terze parti. Alcune lingue potrebbero richiedere il download dei pacchetti lingua. La disponibilità del servizio può variare in base alla lingua. L’accuratezza dei risultati non è garantita.

[2] La funzione Traduttore richiede l’accesso a un account Samsung. Alcune lingue potrebbero richiedere il download dei pacchetti lingua. La disponibilità del servizio può variare in base alla lingua. L’accuratezza dei risultati non è garantita. La disponibilità e le funzionalità supportate possono variare in base al Paese, alla regione o all’operatore. La disponibilità delle lingue supportate può variare.

[3] La funzione di creazione richiede una connessione di rete e l’accesso all’account Samsung. La disponibilità del servizio può variare in base alla lingua. L’accuratezza dei risultati non è garantita.

[4] La funzionalità rallentatore istantaneo è disponibile in Samsung Video Player e Samsung Gallery. Potrebbe non essere disponibile su alcuni tipi di file video. L’accuratezza dei risultati non è garantita.

[5] Le funzionalità Photo Assist richiedono una connessione di rete e l’accesso all’account Samsung. La modifica con l’editing generativo produce un’immagine ridimensionata fino a 12 megapixel. Una filigrana visibile viene posizionata sull’immagine risultante al momento del salvataggio per indicare che l’immagine è stata generata dall’intelligenza artificiale. La precisione e l’affidabilità degli output generati non sono garantite.

[6] Athlete365 è la comunità ufficiale degli atleti olimpici creata per espandere la comunità degli atleti olimpici e migliorare la vita degli atleti. Supporta gli atleti olimpici nel loro viaggio durante i Giochi Olimpici e oltre, fornendo loro spazi fisici e digitali in cui possono imparare, esprimersi e connettersi con la più ampia comunità di atleti.