Samsung One UI 5 con Android 13: ecco le sue novità

Android 13 È ora disponibile E come al solito, molti produttori stanno approfittando di questa nuova versione per rilasciare aggiornamenti ai propri livelli di personalizzazione. Samsung, ovviamente, è uno di questi. azienda annunciare Ufficialmente, One UI 5, la sua nuova interfaccia che arriva con miglioramenti in varie sezioni del sistema, come la schermata di blocco, oltre a importanti funzionalità legate alla privacy e alla sicurezza.

Uno dei cambiamenti più importanti in One UI 5 è senza dubbio un file Nuova schermata di blocco. Questo include più opzioni di personalizzazione, che ti consentono di modificare lo stile dell’orologio, aggiungere nuovi sfondi o persino modificare i colori di alcuni degli elementi descritti in questa sezione. È interessante notare che sono modifiche molto simili a quelle che Apple include in iOS 16. In effetti, Simula anche il pannello di personalizzazione – In qualche modo – alla versione disponibile nel nuovo aggiornamento per iPhone.

Altre modifiche in One UI 5 sono Nuove modalità e azioni. Samsung, in particolare, ora consente di creare “sequenze di azioni” in modo che l’utente possa attivare o modificare alcune funzioni del sistema a seconda dell’attività che sta svolgendo. Ad esempio, puoi creare una modalità sport e silenziare tutte le notifiche sulle app di lavoro, oppure attivare una routine notturna in modo che il dispositivo imposti automaticamente una sveglia, silenzia gli avvisi e attivi la modalità oscura.

One UI 5 arriva con nuove funzionalità di sicurezza e privacy

Samsung ha anche aggiunto alcune interessanti funzionalità legate alla privacy e alla sicurezza. Con One UI 5, il sistema sarà in grado di farlo Comunicaci quando la foto che stiamo per condividere contiene informazioni personali. Ad esempio, indirizzo, numero di telefono, ecc. È stato inoltre aggiunto un nuovo Security and Privacy Center in modo che l’utente possa regolare alcuni parametri in modo più intuitivo.

One UI 5 include anche piccole ma interessanti novità. Sono i seguenti.

Sono aggiunti Widget impilati Per sfruttare lo spazio nella schermata iniziale.

Per sfruttare lo spazio nella schermata iniziale. Le notifiche sono state riprogettate Visualizza più informazioni e nuovi pulsanti per eseguire azioni.

Visualizza più informazioni e nuovi pulsanti per eseguire azioni. Include OneUI Chiamata di testo Bixby 1, per rispondere alle chiamate tramite SMS. Bixby, in questo caso, è in grado di trascrivere il testo in una voce e dettarlo al destinatario della chiamata.

Quando arriverà Android 13 sui cellulari Samsung?

Per ora, One UI 5 con Android 13 Disponibile in versione beta per alcuni telefoni cellulari selezionati. Tra questi, il Samsung Galaxy S22, S22 + e Galaxy S22 Ultra. L’aggiornamento dovrebbe essere distribuito su più modelli nelle prossime settimane, mentre gli aggiornamenti ufficiali potrebbero essere disponibili all’inizio del 2023.