Samsung Peru annuncia i 5 finalisti del Film Fest S23 Ultra per votare il tuo preferito! – Sala stampa Samsung Perù

La creatività audiovisiva non ha limiti. Samsung Peru, insieme a Cinescape, è lieta di annunciare i cinque finalisti del Film Fest S23 Ultra. Un’eminente giuria composta da rinomati professionisti del settore, come Bruno Penasco, Gianella Nera, Gonzalo Ladins, Anni Alva e Martin Kasabia, sarà responsabile della selezione di uno dei vincitori. Il secondo vincitore sarà scelto direttamente dal pubblico, che dovrà lasciare un ‘Mi Piace’ al cortometraggio preferito. Inoltre, tra tutti i commenti verranno rimorchiati un televisore e un doppio caricabatterie wireless. Gli ultimi cinque cortometraggi possono essere trovati su Canale YouTube di Samsung Perù. Vota il tuo preferito fino a venerdì 2 giugno!

I nostri finalisti

Buon compleanno. “Per questo cortometraggio su un personaggio non vedente mi sono ispirato a una testimonianza reale ascoltata alla radio e mi sono reso conto che molte persone vivono da sole, senza che i familiari le visitino o le accompagnino. Ho immaginato una vita così e la realtà mi ha fatto quello che sto cercando di catturare è una realtà dura e dura, ma dobbiamo esserne consapevoli in modo che se identifichiamo qualcuno che sta attraversando questa situazione, possiamo accompagnarlo; che sia con un paio di parole o un Dovresti votare per questo corto perché è stato girato con così tanto impegno”, osserva il suo regista, Wesley Montoya. Guarda il breve video qui:

Alieno al terzo piano. “In questo cortometraggio ci siamo ispirati a film horror come ‘Evil Dead’ e film che appartengono al sottogenere found-footage. Ci aiuterà se ci voteranno, perché ci aprirà la possibilità di raccontare di più delle nostre storie “, afferma il suo regista Andre García. Guarda il breve video qui:

Prendi 5. La storia è nata dopo le riprese in cui tutto è andato storto. Nasce il desiderio di rappresentare tutti gli errori comuni che si verificano nel lavoro degli studenti di cinema, il che si traduce in un personaggio che mette in discussione le decisioni dei suoi creatori. Ci auguriamo che le sfortunate avventure del nostro eroe, che esiste solo finché guardi il cortometraggio”, spiega il suo regista, Joaquín Peralta. Guarda il breve video qui:

Uova fritte. “Questa breve cosa è una cosa molto semplice da fare, ma un compito molto difficile per alcune persone. La demenza, in particolare il morbo di Alzheimer, è una malattia che limita gli anziani, lasciandoli gradualmente sotto cure costanti. La storia illustra la lotta di una persona con il morbo di Alzheimer per svolgere un compito semplice e l’importanza della cura e della supervisione nella loro vita quotidiana”, spiega il suo direttore, Andrés Fierro. Guarda il breve video qui:

Non dimenticarmi mai. Spellbound Films ha presentato questo cortometraggio che racconta la storia di Alma e Salvador, che si confrontano con gli errori del passato e la fragilità del tempo. Nel cast ci sono Carola Mazzi, Ivo Fernandez, Adriana Borga, Junior Baglitto e Alex Bogaico al suo esordio come attore”, ha osservato il suo regista Mago Valdivia. Guarda il breve video qui: