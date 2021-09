Samsung porta i suoi innovativi smartphone pieghevoli Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3 in Colombia

Gli smartphone più unici e innovativi in Samsung Può già essere acquistato nel paese dopo il lancio ufficiale di oggi. Inizialmente, gli utenti potranno pre-vendere l’attrezzatura dal 23 settembre al 6 ottobre presso Negozio online Samsung Colombiae operatori mobili e rivenditori in tutto il paese.

La nuova generazione di smartphone Galaxy Z ha un design solido che sfida le preoccupazioni di alcuni utenti con questo tipo di attrezzatura. Ambos modelos pueden resisir a plegadas por al menos 200 mil veces, además, por primera vez los Galaxy Z Flip3 e Z Fold3 traen a esta familia resistencia all agua IPX8, per lo que los usuarios ya no que en cupe la loparse via street. Entrambi i pannelli sono realizzati utilizzando il nuovo Armor Aluminium, l’alluminio più resistente utilizzato in uno smartphone Galaxy, insieme a Corning Gorilla Glass Victus per proteggere da graffi e cadute accidentali. Gli obiettivi della fotocamera sono dotati di Gorilla Glass DX per proteggerli da graffi e graffi, mentre il display presenta una pellicola protettiva in PET e rivestimenti del pannello del display migliorati, per uno schermo principale più resistente dell’80% rispetto alle generazioni precedenti.

Galaxy Z Flip3: tutte le comodità di un dispositivo premium

Ricordando quei modelli iconici dei primi anni 2000, il nuovo Galaxy Z Flip3 rimane una scelta ideale per l’uso tascabile e con una sola mano, con un aspetto premium e una grande potenza all’interno che lo rendono un gioco da ragazzi.Le migliori apparecchiature di fascia alta di oggi aumentano in termini di prestazioni.

Rispetto alla generazione precedente, il Galaxy Z Flip 3 apporta una serie di notevoli cambiamenti, tra cui un display esterno che può essere utilizzato di più, pur mantenendo le sue piccole dimensioni ed eleganza allo stesso tempo.

Specifiche Galaxy Z Flip3

Tenere sotto controllo Aprire Display FHD+ dinamico da 6,7 ​​pollici AMOLED 2X (22:9) 2640 x 1080 Infinity Flex, 425ppi, frequenza adattiva 120Hz schermo di copertina Display Super AMOLED da 1,9 pollici, 260 x 512, 302 ppi Dimensioni e peso piegato 72,2 x 86,4 x 17,1 mm (Bissagra) – 15,9 mm (Cervatura)

spiegato: 72,2 x 166,0 x 6,9 mm

Il peso: 183 grammi telecamera Davanti a me Fotocamera selfie da 10 MP: F2.4, pixel pitch: 1.22µm, campo visivo: 80° Doppia fotocamera posteriore Fotocamera ultra grandangolare da 12 MP: F2.2, Dimensione pixel: 1.12μm, FOV: 123˚ Guaritore Processore Octa-core 5nm a 64 bit 2,84 GHz (velocità di clock massima) + 2,4 GHz + 1,8 GHz memoria 8 GB di RAM con memoria interna da 256 GB (UFS 3.1) batteria Doppia batteria da 3300 mAh (tipica) Gravidanza Ricarica rapida da 15 W

Ricarica wireless veloce da 10 W

Ricarica wireless inversa da 4,5 W impermeabile IPX8 E quindi Android 11 rosso [LTE]: 4X4 MIMO avanzato, 7CA, LAA, LTE Cat.20[5G]: non indipendente (NSA), indipendente (SA), sub6/mmWave Connessione [Wi-Fi] 802.11 a/b/g/n/ac/ax HE80 MIMO, 1024QAM[Bluetooth] Bluetooth® v 5.1 (LE fino a 2Mbps), USB Type-C, NFC, Localizzazione (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou) carta SIM Hai una Nano SIM sensori Sensore di impronte capacitivo (laterale), accelerometro, barometro, sensore giroscopico, sensore geomagnetico, sensore di Hall (analogico), sensore di prossimità, sensore di luce Autenticazione Tipo di blocco: standard, PIN, password Tipo di blocco biometrico: sensore di impronte digitali, riconoscimento facciale nella scatola Galaxy Z Flip3 5G, cavo dati, pin di espulsione, guida rapida

Galaxy Z Fold3: il dispositivo pieghevole più potente sul mercato

Il Galaxy Z Fold3 è un concetto completamente diverso. Chiuso mantiene l’aspetto di un comune smartphone, mentre quando il suo schermo è aperto cresce a un livello senza precedenti, consentendo di visualizzare i contenuti su un pannello come se fosse un tablet.

Quest’anno la squadra si distingue per la sua forza. Al suo interno ha un potente processore che garantisce le migliori prestazioni al momento, oltre a 12 GB di RAM e 256 GB di storage. Il suo schermo è un pannello Infinity Flex da 7,6 pollici che è anche compatibile per la prima volta con la S Pen, rendendolo senza dubbio uno strumento ideale per chi ha bisogno di un PC pronto per il multitasking.

Specifiche Galaxy Z Fold3

Tenere sotto controllo schermo principale: 7,6 pollici QXGA+ Dynamic AMOLED 2X (22,5:18) Infinity Flex Display (2208 x 1768), 374 ppi, frequenza di aggiornamento adattiva 120Hz schermo di copertina Display AMOLED 2X dinamico HD+ da 6,2 pollici (24,5:9), 2268 x 832, 387 ppi, frequenza di aggiornamento adattiva 120Hz Dimensioni e peso rugosa: 67,1 x 158,2 x 16,0 mm (Bissagra) ~ 14,4 mm (Cervatura)

spiegato: 128,1 x 158,2 x 6,4 mm

Il peso: 271 grammi La telecamera sulla nave Fotocamera selfie da 10 MP: F2.2, pixel pitch: 1.22µm, campo visivo: 80° Fotocamera anteriore sotto lo schermo (estesa) 4 MP: F1.8, Pixel pitch: 2.0 μm, Campo visivo: 80° Telecamera posteriore tripla Fotocamera ultra grandangolare da 12 MP: F2.2, dimensione pixel: 1,12 μm, campo visivo: 123°

Fotocamera grandangolare da 12 MP: Doppio AF, OIS, F1.8, Dimensione pixel: 1.8μm, FOV: 83˚

Teleobiettivo da 12 MP: PDAF, F2.4, OIS, Dimensioni pixel: 1.0μm, FOV: 45˚ Corning® Gorilla® Glass ultra-trasparente con doppio DXOIS, zoom ottico 0.5x out e 2x in, zoom digitale fino a 10x, registrazione HDR10+, tracking autofocus Guaritore Processore Octa-core 5nm a 64 bit 2,84 GHz (velocità di clock massima) + 2,4 GHz + 1,8 GHz memoria RAM da 12 GB con memoria interna da 256 GB (UFS3.1) batteria Doppia batteria da 4400 mAh (tipica) Gravidanza Ricarica rapida da 25 W

Ricarica wireless veloce da 10 W

Ricarica wireless inversa da 4,5 W impermeabile IPX8 fino a 1,5 metri di acqua dolce per un massimo di 30 minuti. Non consigliato per l’uso in spiaggia o in piscina. Non resistente alla polvere. E quindi Android 11 rosso [LTE]: 4X4 MIMO avanzato, 7CA, LAA, LTE Cat.20[5G]: non indipendente (NSA), indipendente (SA), sub6/mmWave Connessione [Wi-Fi 6E] 802.11 a/b/g/n/ac/ax HE160 MIMO, 1024QAM[Bluetooth] Bluetooth® v 5.2 (LE fino a 2Mbps), USB Type-C, NFC, Localizzazione (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou)[Banda Ultra Ancha] carta SIM Una eSIM e due Nano SIM sensori Sensore di impronte digitali capacitivo (laterale), accelerometro, barometro, sensore giroscopico, sensore geomagnetico, sensore di hall, sensore di prossimità, sensore di luce Autenticazione Tipo di blocco: standard, PIN, tipo di blocco biometrico con password: sensore di impronte digitali laterale, riconoscimento facciale nella scatola Galaxy Z Fold3 5G, cavo dati, pin di espulsione, guida rapida

Disponibilità e prezzo in Colombia per Galaxy Z Flip 3 e Galaxy Z Fold 3 in Colombia

A partire da oggi, l’attrezzatura può essere acquistata in prevendita e il 6 ottobre sarà pronta per l’acquisto diretto presso il negozio online Samsung Colombia, gli operatori di telefonia mobile e i rivenditori in tutto il paese.

Il Galaxy Z Flip3 arriva nel Paese in un’unica versione da 256GB e sarà disponibile in tre colorazioni: Cream, Phantom Black e Lavender. Il prezzo di lancio ufficiale è di $ 4.999.900 e gli acquirenti ricevono Galaxy Buds 2 con acquisto e bonus aggiuntivi.

Da parte sua, il Galaxy Z Fold3 arriva nel paese in una versione da 256 GB e due colori Phantom Black e Phanthon Silver. Ha un prezzo di $ 7,999,900 e gli acquirenti riceveranno anche uno smartwatch Galaxy Watch 4 gratuito con il loro acquisto e premi aggiuntivi.

Una delle opzioni più importanti è la permuta, attraverso la quale l’utente consegna il suo telefono cellulare esistente (Samsung o altre marche) e può ottenere fino al 50% di sconto sul suo nuovo telefono cellulare della serie Z. Finanziandolo a tasso 0% per 24 mesi con banche alleate; Nel caso di Davivienda, fino a 36 mesi.