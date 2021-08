Samsung rimuove gli annunci nelle app del telefono Galaxy

Le app native sui telefoni Samsung smetteranno di mostrare annunci a breve. a) si Confermato dall’azienda Il 18 agosto di quest’anno e le ragioni, a quanto pare, riguardano la risposta degli utenti a quegli annunci.

Secondo Android Authority, Samsung ha comunicato in una dichiarazione di aver preso la decisione di rimuovere annunci e annunci in app come Meteo o Temi o nello stesso Samsung Pay. Queste app sono di proprietà di Samsung e fanno parte di Interfaccia utente singolaLivello di personalizzazione Android disponibile su tutti i telefoni sudcoreani.

Non c’è ancora una data specifica perché ciò accada, ma è noto che verrà fatto attraverso un aggiornamento che raggiungerà tutti gli utenti del telefono Galaxy. I consigli sui contenuti che compaiono in tali annunci pubblicitari verranno visualizzati in futuro nel Galaxy Store, il Samsung Store.

La verità è che questo cambiamento sarà piuttosto impressionante per gli utenti Samsung, perché questi tipi di annunci sono spesso fastidiosi. Ora, Samsung è il primo a decidere di rimuoverlo, ma non è l’unico che è stato afflitto dai loro team pubblicitari; Xiaomi e Realme di solito fanno lo stesso sui loro telefoni.

Questi annunci non sono limitati alle app originali del marchio, in quanto possono apparire anche altrove. Ad esempio, sui telefoni Xiaomi o Poco, può essere visto anche nel mezzo delle notizie dell’app di Google.

A sua volta, la presenza di questi annunci può essere intesa come un modo per sostenere il prezzo basso di questi telefoni, ma questo non è il caso di Samsung, poiché i loro telefoni sono tutt’altro che economici.

