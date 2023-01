Samsung si sta preparando a sbloccare la nuova serie di telefoni Galaxy S23

SAMSUNG ha annunciato che celebrerà il primo Galaxy Unpacked dell’anno Il prossimo 1 febbraio per la prima volta in tre anni si terrà di persona nella città di San Francisco.

“La nuova serie Galaxy S incarnerà il modo in cui definiamo la migliore esperienza premium. Stiamo alzando il livello e stabilendo nuovi standard per ciò che è epico”, ha affermato Samsung in una nota.

L’evento vedrà l’arrivo della linea Galaxy S23 smartphone Premium del marchio sudcoreano che si distingue per le sue avanzate tecnologie fotografiche. Secondo varie indiscrezioni, quest’anno dovrebbero arrivare tre modelli, tra cui Il fiore all’occhiello sarà il Galaxy S23 Ultra.

Noi raccomandiamo: Samsung presenta le smart TV che arriveranno nel 2023

Le voci indicano che le novità che arriveranno con l’S23 Ultra sono a Fotocamera principale fino a 200 megapixel con miglioramenti nella fotografia notturnasupporto per la S Pen e un cambiamento significativo nelle prestazioni del telefono con a Migrazione dal processore Samsung Exynos al SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

L’evento può essere monitorato da Sito Samsung o nel tuo Canale Youtube. in DPL Tech Condivideremo tutti i dettagli di questo lancio.