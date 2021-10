Samsung sta espandendo la sua RAM ai telefoni cellulari che non ti servono

I telefoni cellulari Samsung iniziano a ricevere RAM virtuale, un miglioramento nell’utilizzo dello spazio di archiviazione che consente Aggiorna la RAM tramite software. Questa funzione, denominata come RAM PlusSi sta diffondendo sui cellulari di tutto il mondo. E non dipende dall’autonomia: Samsung mette a disposizione la sua memoria virtuale sia per i cellulari più accessibili che per quelli più costosi.

Il RAM virtuale o estesa è un modo Adattare parte dell’archiviazione fisica della memoria volatile. La velocità e l’efficacia della memoria virtuale non saranno le stesse della memoria fisica, ma può aiutare a ridurre le prestazioni dei dispositivi periferici. Questo è il motivo per cui è così sorprendente che Samsung lo stia portando sui cellulari di fascia alta eccellente, Come Samsung Galaxy Z Fold 3.

RAM Plus anche nei telefoni cellulari da 12 GB

RAM Plus su Samsung Galaxy A52s

I telefoni cellulari contengono alcuni componenti che fanno la differenza tra le diverse fasce di prezzo e qualità. Il numero di fotocamere, la risoluzione dello schermo, la tecnologia del pannello… e la memoria RAM, ad esempio, è uno di quei dettagli che Tradisci il tipo di pubblico a cui si rivolge il tuo cellulare. Perché, se il telefono ha 12 GB di RAM, allora ce ne sono sicuramente più che sufficienti. O forse no.

La prima volta che abbiamo letto di RAM Plus, la memoria virtuale di Samsung, abbiamo appreso che l’azienda aveva iniziato a implementarla in una fascia media in India: Samsung Galaxy A52s. Attualmente, abbiamo la versione europea di questo cellulare e possiamo confermarlo La memoria virtuale è disponibile. In particolare, il nostro telefono cellulare è stato aggiornato con questa funzionalità l’8 settembre 2021.

RAM Plus ha anche iniziato a raggiungere i telefoni cellulari come Galaxy Z Fold 3, come dettagliato SamMobile. Questo telefono, che ha 12 GB di RAM fisica, non ha bisogno di estendere la memoria volatile partizionando lo spazio di archiviazione. Tuttavia, Samsung ha deciso di includere funzionalità, una mossa che illustra la strategia del marchio: RAM Plus sarà sicuramente introdotta in One UI in modo che finisca per raggiungere tutti gli smartphone, non solo per la gamma media e bassa.

Per verificare se il tuo telefono Samsung ha già memoria virtuale, dovresti fare quanto segue:

Vai alle impostazioni del telefono e vai su Manutenzione e batteria “.

“. Inserisci “Memoria”.

Sotto l’importo utilizzato, vedrai il messaggio “ RAM Plus (memoria virtuale) «Nel caso tu ce l’abbia già.

«Nel caso tu ce l’abbia già. Per impostazione predefinita, Samsung mantiene 4 GB di spazio di archiviazione come memoria variabile predefinita. Verrà utilizzato solo nei casi in cui la memoria fisica è piena.

Aggiornamento Samsung Galaxy A52s con RAM Plus

La RAM predefinita non può essere modificata: Samsung mantiene 4 GB di default e questi sono quelli che verranno utilizzati. Non solo questo: RAM Plus non può essere disabilitato. Una volta aggiornato il telefono con questa funzionalità, One UI eseguirà automaticamente il processo di prenotazione.

via | SamMobile