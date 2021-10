Samsung sta mettendo in evidenza le ultime aggiunte alla famiglia di dispositivi Bespoke nella sua casa connessa

MADRID, 12 ottobre (Portaltic / EP) –

Samsung ha annunciato i suoi nuovi prodotti negli elettrodomestici, che includono nuove aggiunte alla linea di prodotti Bespoke, come un aspirapolvere senza fili o un robot autonomo, un nuovo armadio o scarpiera per la pulizia a vapore o depuratori d’acqua e aria.

Martedì l’azienda ha tenuto un evento “Life unstoppable” dedicato ai suoi prodotti per la casa connessa, che includono novità per diversi ambienti della casa, dal forno, lavatrice o frigorifero alla cucina, fino a schermi e altoparlanti. Per aspirapolvere da intrattenimento o senza fili che rimuovono lo sporco dal pavimento.

Samsung ha dato il via al “tour privato” in cucina, mettendo in evidenza la sua gamma di elettrodomestici modulari e personalizzabili. Il frigorifero consente “un processo decisionale più sostenibile”, afferma l’azienda, non solo per il suo design che può essere adattato a qualsiasi situazione o stile, ma anche perché è certificato A+ per l’efficienza energetica.

La gamma comprende anche una lavastoviglie in grado di rimuovere il 99,999 percento dei batteri. e due nuovi prodotti: Water Purifier (Water Purifier on Demand), disponibile in sei colori con funzione autopulente; e un aspirapolvere cordless Bespoke Jet, con una base che funge da stazione di pulizia e caricatore. Questo elettrodomestico offre 210W di potenza, 2 ore di autonomia, tecnologia Air Pulse e la capacità di rimuovere il 99,999 percento della polvere.

In cucina anche il forno della serie Infinite Line, disponibile nei modelli Dual Cook e Dual Cook Steam, che offrono due zone di cottura indipendenti nello stesso elettrodomestico, e una combinazione drive e piano cottura a induzione con facile controllo one-touch. Contatto. Collegamento.

L’azienda ha anche presentato una lavatrice con tecnologia di lavaggio AI EcoBubble che aiuta a risparmiare acqua, con regolazioni effettuate in base alla quantità di carico, consentendo di scegliere il miglior ciclo di lavaggio. Questo apparecchio è completato da un’asciugatrice con tecnologia Optimal Dry, che determina il tempo di asciugatura per evitare danni ai tessuti, e alla quale si collega per ottimizzare entrambe le funzioni.

Per quanto riguarda la camera da letto, stanza che nell’ultimo anno e mezzo è diventata un centro di comfort e intrattenimento, ha annunciato Bespoke family Airdresser, che pulisce i vestiti con il vapore ed è in grado di rimuovere il 99,9 per cento dei virus. Include un sensore di umidità e funzioni basate sull’intelligenza artificiale per regolare la circolazione dell’aria sul set di abbigliamento in modo da essere sempre nelle migliori condizioni.

Insieme a Bespoke Airdresser, l’azienda ha presentato la scarpiera Shoedresser, con tecnologia a getto d’aria per rimuovere l’umidità dalle scarpe ed è in grado di eliminare il 99,9 percento di virus, batteri e altri elementi.

Per l’intrattenimento, la sound tower da 1500 W di Samsung, la connettività Bluetooth e il subwoofer da 10 pollici, oltre al nuovo Serif TV da 65 pollici. Ha anche mostrato la TV Neo QLED e la soundbar Q950A.

Samsung ha incluso nell’evento Life Unstoppable il monitor da gioco Odyssey Neo G9 da 49 pollici, 32: 9, che offre una risposta di 1 mm, schermo a 240 Hz e tecnologia Quatum Matrix.

Anche lo smart PC “all-in-one”, in grado di fungere da PC e da TV, con opzioni di dimensioni da 43, 32, 27 e 24 pollici. Consente la connettività a HDMI e USB Type-C e fornisce una modalità di intrattenimento che riunisce diversi servizi di streaming sulla stessa pagina.

Già in soggiorno, Samsung ha evidenziato Project The Premier, che può presentare una dimensione dello schermo fino a 130 pollici a una distanza di 24 cm. Dispone inoltre di tecnologia HDR10+, risoluzione 4K, altoparlanti a 4.2 canali con tecnologia Beam. Questo dispositivo può essere integrato con l’amplificatore Q800A.

All’interno della famiglia Bespoke, Samsung ha anche introdotto Cube Air Purifier, un purificatore d’aria con filtri HEPA in grado di eliminare polvere, batteri e polline. Dispone di uno schermo che visualizza in tempo reale le informazioni sulla qualità dell’aria e opera in cinque diverse direzioni, configurabili in base alle esigenze.

Ha anche introdotto l’aspirapolvere robotico Bespoke Jet Bot AI+ con tecnologia Intel AI e un sensore LiDAR, che può muoversi liberamente in casa, mappare le stanze ed essere in grado di riconoscere gli oggetti. Fornisce video tramite l’app Samsung SmartThings.