Samsung svela gli innovativi display Odyssey – Samsung Newsroom Italia

Odyssey ARK, Neo G8 e G9 di Samsung sono arrivati ​​per alzare il livello della tua esperienza di gioco

Odyssey ARK, Odyssey Neo G8 e Neo G9 di Samsung sono già disponibili in Argentina. I nuovi monitor si distinguono come equipaggiamento ideale per i giocatori grazie alle loro elevate frequenze di aggiornamento, tempi di risposta rapidi e l’innovativa inclusione di Xbox Game Pass che consente l’accesso a tutti i giochi nel cloud senza utilizzare una console. Pertanto, Samsung continua a posizionarsi nel mercato dei giochi con prodotti e funzionalità innovativi che aumentano l’esperienza di gioco per gli utenti.

“Diamo ai giocatori di oggi ciò che stanno cercando e portiamo l’esperienza di gioco a un altro livello, attraverso esperienze più cinematografiche e coinvolgenti, con nuove innovazioni nella tecnologia dei display di gioco che solo Samsung può offrire.via Eliseo Outes, Direttore di TV, display e audio, Samsung Argentina.

Arco dell’Odissea

È il primo monitor da gioco curvo 1000R da 55 pollici al mondo che supporta la risoluzione 4K e funzionalità di gioco premium ad alte prestazioni, grazie all’elevata frequenza di aggiornamento di 165 Hz, al tempo di risposta di 1 ms (GtG) e all’AMD FreeSync. Premio professionista. Comprende anche la tecnologia Matrice quantisticaspostalo Mini LED quanticoche consente un controllo ultrapreciso e preciso dei LED con elaborazione a 14 bit.

Per la migliore esperienza cinematografica, Odyssey Ark è dotato di uno schermo opaco che fornisce protezione antiriflesso, riduce le distrazioni e mantiene gli utenti concentrati sui contenuti che stanno godendo. Ciò è ulteriormente evidenziato dalla modalità Cockpit, che consente allo schermo di ruotare con la funzione HAS (Height Adjustable Stand), inclinato e ruotato per un ambiente di visione ottimale che crea un nuovo senso di immersione.

Per quanto riguarda il suono, l’innovativo monitor Odyssey è dotato di tecnologia audio cupola sonora Che include AI Sound Booster e Dolby Atmos con canale 2.2.2 da 60 W per note più basse a 45Hz. Queste caratteristiche, insieme ai quattro altoparlanti, uno su ciascun angolo e due tweeter centrali, si traducono in un suono realistico.

Ha un’interfaccia innovativa e intuitiva, insieme al suo schermo Movimento flessibileConsente agli utenti di regolare le dimensioni dello schermo tra 55 pollici e 27 pollici, cambiarne la posizione e persino cambiare il rapporto dello schermo tra 16:9, 21:9 e 32:9, il tutto con un solo tocco del controllo Ark Dial. Include anche un esclusivo e innovativo controller a energia solare che consente di controllare e regolare rapidamente il display in base a varie opzioni come multi-display e barra di gioco.

Con l’aggiunta di passare il gioco xbox Gli utenti possono giocare comodamente da PC, console e anche in cloud quando vogliono e con un massimo di tre o quattro schermi contemporaneamente attivando la modalità multi vista. Questa proposta di intrattenimento completa ti consente di goderti contemporaneamente giochi, trasmissioni in diretta, chat e servizi multimediali (OTT).

Odyssey ARK è ricco di tutte le funzionalità necessarie per offrire le migliori esperienze di gioco, intrattenimento e stile di vita. L’utilizzo solo di una connessione Wi-Fi consente un’esperienza SmartTV completa fornendo l’accesso alle piattaforme di streaming per godere di tutti i tipi di contenuti.

Odissea OLED G8

L’Odyssey G8 è il primo monitor da gioco OLED di Samsung e sarà disponibile in un fattore di forma ultrasottile da 34 pollici, offrendo una luminosità ottimale su un pannello OLED vincolato dalla tecnologia Quantum Dot e funzionalità di gioco premium, tra cui tempi di risposta incredibilmente rapidi. Bassa frequenza di aggiornamento di 0,1 ms e 175 Hz.

Il nuovo display OLED ultrawide presenta uno schermo curvo 1800R con un rapporto 21:9, che espande il campo visivo e rivela parti del paesaggio che non possono essere viste su uno schermo tradizionale. Ha una decisione QHD ultra ampio (3440 x 1440) Ravviva il gioco fornendo una grafica vivida per straordinari effetti visivi, indipendentemente dal gioco in corso.

La frequenza di aggiornamento di 175 Hz offre un’esperienza visiva fluida e stabile. Inoltre, ha un tempo di risposta di 0,1 ms (GtG), che offre all’utente un’esperienza più vivida durante i giochi che richiedono tempi di risposta rapidi.

Odissea OLED G8 È DisplayHDR 400 True Black e True RGB certificato VESA, che dà vita alle immagini sullo schermo ultra sottile. L’utente otterrà una visione coinvolgente in ogni scena con la tecnologia CoreSync & Core Lighting + aggiornata dello schermo, che abbina i colori del gioco sullo schermo per una maggiore immersione.

Neo G9 Odissea

G9 è un monitor da gioco curvo alimentato dalla tecnologia Quantum Mini LED che offre una frequenza di aggiornamento di 240 Hz e un tempo di risposta rapido di 1 ms. Questo monitor è dotato di un display widescreen da 49 pollici con proporzioni 32:9 che offre Dual Quad HD (DQHD; risoluzione 5120 x 1440) e si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente o ambiente di gioco, con un esterno bianco nitido e un’illuminazione dall’aspetto futuristico Un tema con 52 colori e cinque opzioni di effetto.

Odyssey Neo G9 offre sincronizzazione adattiva in DP1.4 e HDMI2.1 VRR (Variable Refresh Rate) su HDMI 2.1 con supporto per NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium Pro, offrendo scene dinamiche e fluide. esperienza di gioco.

I nuovi display Odyssey ARK, OLED G8 e Neo G9 hanno una garanzia estesa di 3 anni e possono essere acquistati rispettivamente a $ 1.099.999, $ 659.999 e $ 499.999 e finanziati fino a xx rate senza interessi, a Negozio online Da Samsung, negozi ufficiali e rivenditori.