Samsung The Freestyle sta avendo un impatto globale dopo il suo lancio a gennaio – Samsung Newsroom UK

Freestyle, il nuovissimo proiettore portatile per l’intrattenimento di Samsung che mostra un’immagine nitida fino a 100 pollici di dimensione, ha dimostrato di essere un enorme successo in mercati tra cui Nord America, America Latina e Corea del Sud.

Samsung Electronics ha iniziato a effettuare preordini per The Freestyle negli Stati Uniti il ​​4 gennaio, seguito da Corea, America Latina, Sud-est asiatico ed Europa. In poco tempo, le vendite anticipate hanno superato le 10.000 unità nel primo mese del suo lancio globale.

“Freestyle introduce nuovi livelli di funzionalità e riflette il modo in cui gli utenti trascorrono il loro tempo libero godendo di una visione di alta qualità ovunque si trovino, indipendentemente dai vincoli di spazio.ha affermato Simon Song, vicepresidente esecutivo di Visual Display Business di Samsung. “Abbiamo in programma di continuare a introdurre offerte di stile di vita innovative come The Freestyle per soddisfare le esigenze degli utenti che desiderano un’esperienza visiva eccellente che sia anche flessibile e confortevole.“.

Il Freestyle ha molte caratteristiche innovative, incluso il suo peso di soli 830 grammi, che gli conferisce la portabilità in una mano e la possibilità di ruotare di 180 gradi. Freestyle offre anche funzionalità Smart TV disponibili sugli smart screen Samsung, con servizi di streaming integrati e funzionalità di mirroring e streaming compatibili con dispositivi mobili Android e iOS. Quando non viene utilizzato per visualizzare contenuti, The Freestyle può anche fornire un effetto di illuminazione ambientale con la sua modalità ambiente e il paraluce semitrasparente.

Freestyle è anche uno smart speaker in grado di analizzare la musica per combinarla con effetti visivi che possono essere proiettati su pareti, pavimenti e ovunque nel mezzo. Inoltre, il suo suono a 360 gradi consente agli utenti di godere di un’esperienza audio di qualità cinematografica, ovunque si trovino. Per quanto riguarda la ricarica, il FreeStyle è compatibile con batterie esterne [1], che supporta USB-PD e uscita 50W/20V o superiore. Ciò ti consente di portarlo ovunque, in viaggio, in campeggio o in giro.

[1] Samsung non è responsabile per l’uso di batterie esterne esterne.