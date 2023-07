San Donato, Capitano L’assistenza medica e ospedaliera italiana dagli anni Cinquanta. Originario della città di Pavia in Lombardia, l’ospedale è stato costruito sin dal suo inizio Ecosistema di oltre quaranta centri medici, 5.500 posti letto, 7.100 medici e assiste più di quattro milioni di pazienti ogni anno. San Donato ha sedi a Milano, ma anche a Pavia, Brescia, Bologna, Monza e Como.

È il principale gruppo ospedaliero in Italia per dimensione dei centri e volume d’affari. Secondo gli ultimi risultati economici, San Donato ha fatturato 1.633 milioni di euro nel 2021, rispetto ai 1.600 milioni di euro entrati nel 2020.

Oltretutto, Tra il 2020 e il 2021 San Donato ha investito circa 490 milioni di euroDi questi, 360 milioni di euro sono stati utilizzati per l’ammodernamento dell’Ospedale Galeazzi e 130 milioni di euro per i lavori di ristrutturazione dell’Ospedale San Rafael.

Dietro San Donato, ci sono altri gruppi ospedalieri in Italia come Umanitariocon ricavi per 1.084 milioni di euro nel 2021; Grupo Villa Maria, fatturato 798 milioni di euro; KOS, 660 milioni di euro; O Garofalo, 280 milioni di euro tra gli altri.

San Donato si distingue come operatore ospedaliero definito dalla connessione tra campo medico, alta formazione e ricerca scientifica. veramente, Il gruppo appartiene all’Università San Rafael Vita-SaluteCombina le Facoltà di Medicina, Filosofia e Psicologia, un centro accademico annesso all’Ospedale San Rafael dell’istituzione.

Le origini di San Donato risalgono al 1957Luigi Rotelli, chirurgo, ha fondato l’Istituto di Cura Città di Pavia, che attualmente offre servizi di cardiologia, chirurgia generale, dermatologia, oftalmologia, ortopedia e neurologia.

Poco dopo, nel 1969, Rotelli apre il Policlinico San Donato, punto di riferimento nel campo della cardiologia in Italia. L’ospedale è accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale ed è convenzionato con l’Università degli Studi di Milano per gli studenti di medicina e chirurgia.

Con una superficie di 50.000 metri quadrati a sud-est di Milano, il Policlinico San Donato è oggi una delle strutture leader in Europa per la complessità delle procedure di cardiochirurgia e cardiologia interventistica nei bambini e negli adulti.

All’inizio degli anni ottanta, l’avvocato e imprenditore italiano Giuseppe Rodelli, figlio di Luigi Rodelli, prese in mano le redini del gruppo.. Con lui San Donato iniziò ad espandersi in altre parti d’Italia. L’imprenditore è stato alla guida del San Donato fino al 2013 e durante il suo mandato l’Ospedale San Raffaele di Milano è entrato a far parte della rete nel gennaio 2012 per 405 milioni di euro.

Nel 2015 il figlio di Giuseppe Rodelli, Paolo Rodelli, ha assunto la direzione e la guida del gruppo fino al 2019, quando Angelino Alfano, ex ministro italiano che ha fatto parte dei governi di Paolo Gentiloni, Enrico Letta e Silvio Berlusconi, è stato nominato presidente e resta in carica la posizione oggi.

La sede di San Donato si trova in Via Giovanni Spadolini a MilanoMa dal 2015 il gruppo ha un ufficio a Dubai per dare copertura ai Paesi che compongono il Consiglio di cooperazione per gli Stati arabi del Golfo (CCG), e dal 2022 ha una delegazione a Bucarest (Romania) con una delegazione. Generale George Maheru.

Oltretutto, Il gruppo ha cliniche RAFSi tratta di ambulatori situati nelle zone centrali di Milano, via Alcedi di Gasperi, via Respighi, via Santa Croce e via Washington.