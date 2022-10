San Paolo conduce offerte di data center per immobili digitali in America Latina

L’area metropolitana di San Paolo continua a guidare l’America Latina negli accordi di leasing dei data center statunitensi e del gruppo di interconnessione Digital Realty, con una forte domanda nel terzo trimestre.

“In Nord America, Portland e Dallas sono state particolarmente forti grazie ai grandi affari in ciascuna di queste aree metropolitane, mentre la domanda in Nord Virginia è rimasta forte. In Europa, Medio Oriente e Africa [Europa, Medio Oriente, África]Numeri in linea con le aspettative, con un punto di forza particolare a Parigi, mentre San Paolo guida l’America Latina e Osaka guida la regione Asia-Pacifico.

Digital Realty, insieme a Brookfield Infrastructure Partners, controlla Ascenty in Brasile, fornitore leader di servizi di co-locazione di data center in America Latina, con 23 siti operativi e altri 5 siti in costruzione in Brasile, Cile e Messico.

Del totale, è concentrato principalmente nello stato di San Paolo, con unità nella città di San Paolo e a Sumaré, Vinhedo, Jundiaí, Campinas e Hortolandia.

La capacità totale prevista di Ascenty per i suoi 28 siti è attualmente di circa 440 MW.

Digital Realty afferma di avere tassi di occupazione elevati per i data center nelle sue sedi in America Latina.

I due data center di Ascenty a Queretaro, in Messico e due a Rio de Janeiro, hanno registrato livelli di occupazione del 100% alla fine di settembre, così come la sua sede a Fortaleza, in Brasile.

Nel frattempo, i siti di San Paolo hanno registrato un tasso medio di occupazione del 97,4% e per i tre siti situati nella capitale cilena Santiago, la cifra è stata del 77,9%.

Questi numeri sono considerati progetti attivi o in via di sviluppo. A Santiago, ad esempio, Ascenty è diventata pubblica con due data center, mentre Digital Realty ne aveva tre.

La società segnala anche 197.798 piedi quadrati (circa 18.400 metri quadrati) di spazio di sviluppo a Santiago. A Querátaro, il gruppo afferma di avere 376.202 piedi quadrati per lo sviluppo futuro.

Digital Realty non ha rivelato i tassi di occupazione a Bogotá, che ha due data center e 197304 piedi quadrati di spazio di sviluppo.

Tuttavia, Ascenty deve ancora annunciare il suo ingresso in Colombia.

In un’intervista con BNamericas a luglio, Marcos Sequeira, COO di Ascenty, ha indicato che nel 2023 potrebbero annunciare un data center in Colombia.

Infine, a San Paolo, Digital Realty ha registrato 1.066.712 piedi quadrati di sviluppo.

Presenza

In tutto il mondo, Digital Realty segnala di avere un data center, attraverso le sue affiliate globali o joint venture con Ascenty, Interxion, Teraco e My Digital Realty, in 53 aree metropolitane in 26 paesi.

A fine settembre la società disponeva di 304 data center in tutto il mondo, di cui 56 come investimento in joint venture non consolidanti (come Ascenty), rispetto ai 282 dello stesso mese nel 2021.

In totale, il gruppo ha registrato un fatturato globale di 1.192 milioni di dollari nel terzo trimestre, con un aumento del 5% in sequenza e anche del 5% anno su anno.

Secondo la società, le prenotazioni totali firmate nel terzo trimestre dell’anno genereranno 176 milioni di dollari di reddito annuo da locazione, incluso un contributo di 13 milioni di dollari ai servizi di interconnessione.

Nell’edge computing, Digital Realty riporta di avere attualmente portali di connessione in 24 città in tutto il mondo.

Tra i principali clienti dell’azienda a fine settembre c’era IBM, che affitta strutture di Digital Realty in 38 sedi, una in meno rispetto a fine giugno.

Altri sono Oracle (33, +3), Equinix (20, invariato), Facebook (39, +2), Rackspace (20, -2), Lumen (128, -2), AT&T (74, -100) e Zayo (125).

Tuttavia, il cliente con le maggiori entrate di Digital Realty è una società di software Fortune 50 sconosciuta con una presenza in 60 località.