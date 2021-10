Sánchez Cutillas avrà uno spazio unico a La Rodana

Passeig de les Dones ospita uno spazio unico in cui lo scultore Boro Becher si ispirò alla “Cadira Carmelina”. «La scultura si basa sulla letteratura di Sanchez-Cutias, guarda il mare ed è associata alla geografia di Les Wales. Borough Beecher ha affermato che l’azienda è intrecciata con la terra, la geografia e la storia che ci unisce come popolo e ci permette di alzare le mani al futuro.

Nella sua autobiografia, la scrittrice confessa il suo amore per il mare, l’Aitana i el Puigcampana, els ocells i els fets petits de cada dia; Pertanto, il consiglio comunale di Al-Fura ha scelto questo numero per sottolineare l’unicità della sua ricchezza ambientale. Nel concetto scultoreo, Boro Beecher ha voluto formare un corpo lineare chiaro, diretto e semplice in fermo accordo con il venerabile. Le sue mani che emettono i versi di “tinc un formigueig de versos” serviranno da supporto a chi farà proprio questo nuovo spazio di lettura. Allo stesso modo, l’approvazione è data dalla voce autorevole di “Tinc una rosa vella entre les mans i amb ulls cansats la mire” di Altea che sfiderà i lettori in uno spazio di lettura unico. “Sfoggiare una statua che cresce in uno spazio naturale come La Rodana, è aggiungere possibilità per un futuro in cui la bellezza ci rende migliori. Kadera Carmelina con le sue catene fissate al suolo, in cui eravamo; Guardiamo fermamente al futuro in termini di lettura, apprendimento e poesia”, ha aggiunto lo scultore. Il lavoro di Boro Picher comprende la compilazione di Talleres Lluesma, contributo essenziale alla composizione dell’opera.

La cerimonia di apertura della “Cadera Carmelina” prevede una performance artistica realizzata per l’occasione, prevista per questo pomeriggio, alle 18. La giornalista Cristina Márquez, Alexandro Guerra e Bear Body of Hort-Art hanno chiaramente scritto la composizione. Il coreografo Alex Guerra e il ballerino Pere Bodi creano immagini di danza chiave di Carmelina Sánchez Cutillas. “Els geroglifici e la Pedra Rosseta”, “Conjugació in prima persona” o “El llibre d’amic e amada” e altri suoi libri di poesia con “Matèria de Bretanya” tessono uno spettacolo che unisce poesia, danza e natura.