SanDisk iXpand: uno strumento pendrive per iPhone che libera spazio per foto e video

Un grande svantaggio dei dispositivi mobili di Apple, come iPhone e iPad, è la mancanza di slot per espandere la memoria di fabbrica con una scheda micro SD. Quindi, arriva un momento in cui il tuo spazio interno si riempie di file multimediali e applicazioni, il che influisce sulle prestazioni. La buona notizia è che esiste una soluzione molto pratica a questo: it Memoria flash USB per iPhone e iPad SanDisk iXpand, che può essere contattato smartphone O un tablet, oltre che un computer. Basti dire che si accumula solo su Amazon Oltre 26000 recensioni positive dai clienti.

Libera spazio sul tuo iPhone o iPad

Grazie Connessione USB 3.0 mano e Connettore fulmine D’altra parte, questo Memoria flash USB può essere collegato a iPhone o iPad Per liberare spazio nella memoria interna. Pertanto, è perfetto per spendere Foto e video dal cellulare al computer e viceversa, così come per espandere la capacità del tuo dispositivo Apple. Lo trovi nelle versioni Da 16 a 256 GB. La cosa migliore è che funziona alte velocità, quindi ci vogliono solo pochi secondi per trasferire i tuoi file.

Quest’ultima cosa è Utente Pedro C: “Copia a una velocità incredibile.” per questa parte, Agente Gorca Diaz È molto utile per “buttare via foto e video quando sei in vacanza senza un computer in cima o per i backup dal tuo dispositivo Apple”.

Riproduci video e gestisci i tuoi file

Hai scaricato la tua serie o il tuo film preferito e vuoi guardarlo sul tuo iPhone o iPad? con questo Memoria flash Potresti Riproduci qualsiasi file video occupazione Formati .mp4 e .mp4 muovitiDirettamente e senza doverlo trasferire sul tuo cellulare o tablet. oltretutto Memoria iXpand Può anche gestire automaticamente le tue foto e i tuoi video, utilizzando Auto Backup Dalla puleggia ogni volta che la colleghi a uno spazio libero, dove puoi anche Recupero file Torna al tuo dispositivo.

“È facile da usare ed è un modo efficace per liberare spazio sul tuo iPhone o iPad”, afferma. Cliente. “Basta collegarlo e scaricare l’app mobile. Quindi, puoi, facoltativamente, configurare la funzione di backup automatico per avviare il trasferimento delle foto su USB.” Nello stesso modo, Pilar de la Peña Afferma che “è l’ideale quando si dispone di un terminale con un ingombro ridotto, in quanto consente di controllare i contenuti multimediali”. “Puoi anche riprodurre file video sul tuo cellulare, ad esempio file video copiati dal tuo computer, direttamente, senza doverli mettere su iPhone”, aggiunge.

Grande flessibilità e compatibilità

Per semplificare la connessione al tuo dispositivo Apple, un file USB per iPhone SanDisk è costruito con l’estensione . connettore flessibile colui il quale Si adatta alla maggior parte dei casi, quindi non è necessario rimuoverlo. Questa versione è Compatibile con la maggior parte dei modelli più recentiSia iPhone che iPad.

Questo è quello che ha confermato Agente Fran: “Funziona sulle ultime versioni di iOS, sia su iOS 14 che su iOS 12, e su dispositivi non più aggiornati.” Per tutti questi vantaggi, il Utente Antonio GD Commenta che si tratta di “un acquisto altamente raccomandato per le persone che devono liberare memoria rapidamente e senza bisogno di un computer”.

Altre USB che potrebbero interessarti