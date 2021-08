Sandra Itzel: Cosa è successo alla vita dell’attrice che ha interpretato Marietta in Wild Cat | nnda-nnlt | ragazza

La famosa Mayrita dalla famosa telenovela”gatto selvaticoInterpretata da Sandra Itzel, ha iniziato a recitare quando era solo una bambina.Due decenni dopo la prima, l’attrice ha preso parte a diverse produzioni televisive e ha anche sviluppato una carriera musicale, rimanendo nel mezzo.

Mentre il suo nome ha guadagnato popolarità con la partecipazione allo spettacolo Marilyn Favela e Mario CimaroLa giovane, infatti, ha partecipato anche ad altri romanzi come “Piccolo monello”, “Il privilegio di amare” e “Il volto degli angeli”. Ma il suo arrivo sugli schermi non è stato un colpo di fortuna, Etzel era pronto.

Fin da piccola, Sandra ha mostrato le sue abilità nelle arti dello spettacolo, così ha iniziato i suoi studi all’età di quattro anni presso il Centro de Televisione Educazione Artistica. Scopri come appare l’artista oggi e cosa è successo nella sua vita qui sotto.

Sandra Itzel in “Wild Gatta”

Nel romanzo che ha diretto Yaki Ortega e Freddy Trujilloe Sandra Giocare a MariettaUna bella ragazza che ha rubato il cuore del pubblico. Riguardo al tempo che ha trascorso nello show, l’attrice ha solo parole di gratitudine e ammirazione per i suoi colleghi e il programma:

“Credo che non riuscirò mai a esprimere a parole ciò che Wild Cat è, significa e significa per me, è come realizzare un sogno che molti hanno realizzato e che pochi hanno realizzato all’età di sette anni. Questa telenovela mi ha regalato la più bella cosa che può essere data a un latino o straniero in generale: vivere direttamente il sogno americano e darmi questa opportunità a soli 7 anni è qualcosa che non ringrazierò mai”.

Non ho mai lavorato lì stato unito, il che significa un altro tipo di esperienza e La tua prima possibilità all’estero: “Dal primo momento in cui sono entrato nel set dei dischi, è stato tutto magico, la sensazione di poter lavorare con così tanti attori di nazionalità diverse è inspiegabile e non solo poter imparare da loro nella recitazione, ma anche conoscere le loro culture, cibo, le loro espressioni.. . .”.

“GATA SALVAJE” HA APERTO LE PORTE PER ALTRI PROGETTI

Oltre a regalarti bei ricordi, produzione americana È stato anche un grande riferimento nella sua autobiografia; Quindi non ha sofferto di ottenere altri ruoli in nuovi progetti. Al contrario, tutti volevano che tu fossi nel cast.

“Grazie a Dio non ho smesso di lavorare e penso che gran parte della mia carriera sia dovuta a questo gatto selvaticoQuesta TV mi ha aperto le porte di tutto il mondo, è stata venduta in centinaia di paesi, doppiata in diverse lingue, ed è trasmessa ancora oggi in molte parti del mondo. Questo è esattamente il motivo per cui altre stazioni televisive e altri paesi mi hanno creato così perfettamente e per qualche ragione mi hanno sempre scelto per un personaggio senza nemmeno fare il casting perché amavano il mio lavoro in Wild Cat “. L’attrice ha annunciato a la gente.

In quali altri prodotti è stata coinvolta Sandra Weitzl?

messicano 27 anni entrato 2012 Al cast “mascotte”romanzo con protagonista Blanca Soto e Rafael Novoa, dove ha dato la vita Firenze Negret. L’anno successivo ha avuto il ruolo principale nello spettacolo giovanile “Rosario”Dove ha incontrato il marito attore cubano per 8 anni Adriano de Monti.

occupazione 2015, ancora una volta protagonista di un programma, questa volta in produzione Mundo Fox, “Chi ha ucciso Patricia Soler?” seguito dal suo turno Luciana Morigon, nella serie “Signore dei cieli”.

attualmente, Itzel Dedicato ai social network, in particolare al suo canale Youtube, Condivide video sulla sua vita quotidiana, nonché contenuti su viaggi e riunioni di famiglia. D’altra parte, è un cantante nella popolare band “La Sonora Dinamite”.

