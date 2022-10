Sandy Alcantara riceve il Premio Juan Marechal 2022

Il tiratore dei Miami Marlins ha ricevuto 50 voti al primo posto, sconfiggendo Albert Pujols e Manny Machado

Candidato per il Cy Young Award della National League, Alcantara sabbiosaè stato selezionato questo giovedì come vincitore della seconda edizione del Juan Marechal Award per la sua eccezionale prestazione durante la stagione 2022 della Major League.

Ramy Marlins ha ricevuto 50 voti al primo posto e ha totalizzato 444 punti, battendo i connazionali Albert Pujols (250 punti) e Manny Machado (246), secondo un’organizzazione del premio in onore del giocatore dominicano più eccezionale della campagna.

L’Alcantara ha guidato i big contro gli speculatori (886) e il round (228,2) in 32 partenze con 2,28 ERA e 207 strike.

Il nativo di Azua ha lasciato un record di 14 vittorie e 9 sconfitte, lanciando sei partite complete, una di chiusura e ha consentito solo 58 lanci guadagnati e 50 passeggiate.

“Sono estremamente felice e grato a tutte le persone che hanno votato per essere selezionate come vincitrici del Premio Juan Marechal, che è un grande onore”, ha dichiarato l’Alcantara in una dichiarazione dell’organizzazione del premio. “Sono molto orgoglioso di avere questo onore, Così come rappresento il nostro Paese e la nostra bandiera”.

Gli altri giocatori che hanno ottenuto punti nella votazione sono Jose Ramirez (143), Frumber Valdez (142) e Julio Rodriguez (113).

“La stagione di Sandy Alcantara con i Marlins è stata semplicemente fantastica “Mi congratulo con lui perché merita questo riconoscimento”, ha detto Juan Marechal, che arriva in questo giorno per il suo 85esimo compleanno. “Sono sicuro che non sarà l’unico, perché merita anche di vincere la Cy Young National League”.

Il vincitore della prima edizione del Premio Juan Marechal nel 2021 è stato Vladimir Guerrero Jr. e gli organizzatori hanno riferito che Albert Pujols riceverà un riconoscimento speciale durante la cerimonia prevista per l’inizio di dicembre.