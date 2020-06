Covid-19, avvio attività di processazione tamponi per ricerca all’Ospedale di Lamezia Terme

LAMEZIA TERME – Come già noto alla cittadinanza, la Commissione Prefettizia dell’ASP CZ , d’intesa con il Direttore Sanitario , ha fatto richiesta di formale autorizzazione per la riattivazione del settore di microbiologia all’interno della S.C. di Patologia Clinica del Presidio Ospedaliero di Lamezia Terme.

Il Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie, a seguito della richiesta , ha espresso il parere favorevole limitatamente all’esecuzione dei test per la ricerca di COVID 19 fornendo le dovute autorizzazioni.

Il Laboratorio di Patologia Clinica, di cui trattasi, è stato approvvigionato dei necessari reattivi, dotato di una dirigente biologa a tempo determinato, per sei mesi, e attende due tecnici di laboratorio biomedico: ciò permette di avviare dal 30 giugno p.v. l’attività per 72 ore settimanali .

Il laboratorio analizzerà esclusivamente i tamponi provenienti dalle UU.OO. interne al presidio Ospedaliero Unico dell’ASP .

La processazione ( lettura) dei tamponi consente di garantire il miglioramento della qualità dell’assistenza, la sicurezza del personale e dei pazienti e l’efficiente monitoraggio dei pazienti del Centro Screening COVID già attivo nell’ospedale di Lamezia.