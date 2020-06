Covid-19, lavoro scientifico della lametina Marianna Milano pubblicato sull’International Journal of Environmental Research and Public Health

LAMEZIA TERME – È stato pubblicato sulla prestigiosa rivista International Journal of Environmental Research and Public Health un lavoro scientifico della Dr.ssa Marianna Milano, Assegnista di Ricerca del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, dal titolo “Statistical and Network-Based Analysis of Italian COVID-19 Data: Communities Detection and Temporal Evolution”.

Il lavoro scientifico, pubblicato nello Special Issue “SARS-CoV2 and COVID-19 Outbreak: Lessons, Burning Points and Perspectives”, presenta una nuova metodologia per la rappresentazione e l’analisi tramite reti di dati COVID-19, che combina analisi statistica, rappresentazione dei dati mediante reti e loro analisi mediante algoritmi di community detection. La metodologia, di tipo generale, è stata applicata per analizzare i dati COVID-19 delle Regioni italiane nel periodo 24 Febbraio – 29 Marzo 2020, messi a disposizione dalla Protezione Civile.

La dottoressa Marianna Milano, originaria di Lamezia Terme, si è laureata all’Umg nel 2011 in “Ingegneria Biomedica” e ha conseguito il dottorato nel 2019 in “Biomarcatori delle malattie croniche e complesse”. Attualmente, è assegnista di ricerca all Università di Catanzaro.