Emergenza Coronavirus, le nuove modalità di accesso ai servizi di cura primaria erogati dal Distretto S.S. di Lamezia Terme

LAMEZIA TERME – In una fase, non breve, di emergenza COVID 19, PER TUTELARE LA SALUTE DEI CITTADINI, nel rispetto delle norme,

È OBBLIGO OSSERVARE IL DISTANZIAMENTO SOCIALE E RIDURRE AL MINIMO GLI AFFLUSSI DEGLI UTENTI fornendo ogni servizio con modalità più rapide e direttamente da casa .

Il Distretto Sanitario ha pertanto approntato un piano che consente ai cittadini di poter usufruire della quasi totalità dei servizi erogati senza spostarsi dalla propria abitazione.

Il Piano prevede di rispondere alle esigenze prescrittive nell’ambito dell’assistenza primaria per la quasi totalità dei servizi.

I cittadini che debbono richiede forniture di ausili e protesi (pannoloni, carrozzine, letti ecc), presidi per diabetici e nefropatici (striscette per misurazione glicemia, alimenti aproteici ecc.), esenzioni da ticket, scelta o cambio del medico curante, devono effettuare la richiesta tramite mail e/o telefono .

Si tratta di utilizzare le modalità già usate per la richiesta di ricettazione dei farmaci con posta elettronica e/o di richiedere telefonicamente quanto necessario senza dover ritirare fisicamente le autorizzazioni e/o le attestazioni cartacee che saranno trasmesse a cura dei servizi eroganti .

Per altre qualsiasi informazione si può telefonare al numero 0968/208410 sportello Informazione Urp del Distretto, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00.

Nel prospetto che segue, si riassumono le modalità con cui i cittadini possono accedere ai servizi indicati.

EMERGENZA CORONAVIRUS Servizi Inoltro Richiesta Consegna Autorizzazione Email telefono PUA ( PUNTO UNICO D’ACCESSO) Tramite Email Tramite Email pualameziaterme@gmail.com 0968-208428 SCELTA E REVOCA MEDICO DI MEDICINA GENERALE E PEDIATRI DI LIBERA SCELTA Tramite Email Tramite Email sceltamedicolamezia@gmail.com 0968-208416/430/419 RILASCIO ESENZIONI PER PATOLOGIA PRESIDI DIABETICI E PRODOTTI PER UREMICI Tramite Email o Fax 0968-208403/408 Martedì-Venerdì 8,30-10,00 Mercoledì 15,30-17,00 integrativalt@gmail.com 0968-208403/408 ESENZIONI PER REDDITO – ODONTOIATRICHE E RILASCIO TESSERA SANITARIA Tramite Email Martedì-Venerdì 8,30-10,00 Mercoledì 15,30-17,00 esenzioneredditolt@gmail.com 0968-208426 RIMBORSI E SPESE VIAGGI Martedì-Venerdì 8,30-10,00 Mercoledì 15,30-17,00 0968-208425/419 AUTORIZZAZIONI E PRATICHE CEE ed EXTRACEE Tramite Email da concordare via telefono con l’operatore assistenzaesteri@gmail.com 0968-208460 SERVIZIO DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE Tramite contatto telefonico da concordare via telefono con gli uffici 0968-208423/419 ASSISTENZA PRIMARIA E PEDIATRA DI LIBERA SCELTA Tramite contatto telefonico da concordare via telefono con gli uffici 0968-208419/423 SERVIZI SOCIALI Tramite contatto telefonico 0968-208421 AUSILI E PROTESI Lunedì-Mercoledì ore 8,30-10,00 Giovedì 8,30 – 10,00 servizisocialidslt@gmail.com 0968-442263

Il Distretto si riserva la possibilità di contattare telefonicamente tutte le persone sul proprio territorio che si trovano nelle condizioni di poter usufruire dei servizi a distanza per dare ulteriori indicazioni e ragguagli