Lamezia, Associazione “Malati Cronici” e Comitato “Diabetici Lametini”: “Mancanza di supporti a quanti soffrono di diabete, pronti a mobilitazione”

LAMEZIA TERME – “Denunciamo la scarsa sensibilità della direzione amministrativa e dei commissari sanitari preposti a fornire supporti a quanti soffrono di diabete.

È da tempo, molti mesi, che mancano i necessari free style per poter procedere alla misurazione del diabete. I pazienti sono rimandati da settimana a settimana con la promessa che si procederà all’acquisto. Non avviene nulla. Nessuno prende a cuore il problema. Si continua a negare diritti sacrosanti. Fa specie, che in questa parte d’Italia, la Calabria e nel cuore della regione, Lamezia Terme, nessuno risponda di omissioni e di sottovalutazione dei bisogni.

È possibile che sia diventato un fatto di ordinaria disamministrazione disattendere alle aspettative minimali di quanti soffrono? Non provano, quanti demandati di tali responsabilità, almeno un senso di disagio nel perdurare,grazie anche alle loro non scelte, di livelli di assistenza al di sotto del minimo? Speriamo che questo sia l’ultimo appello in tal senso, prima di organizzare una forte mobilitazione”.

Il presidente dell’associazione “Malati cronici” Giuseppe Gigliotti

e il referente del comitato “Diabetici lametini” Luisa Fragale