Lamezia, comunità MASCI favorevoli al Centro Covid Regionale

LAMEZIA TERME – Le Comunità MASCI (Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani) di Lamezia Terme aderiscono all’appello rivolto dal dott. Cesare Perri ai vertici istituzionali della regione per l’istituzione di un centro regionale covid nell’area del presidio ospedaliero di Lamezia Terme.

È una proposta che appare ispirata al bene comune, ragionevole, sensata ed anche economicamente sostenibile, ove si pensi che consentirebbe di riutilizzare a vantaggio dell’intera regione un bene pubblico attualmente sottoutilizzato.

È una proposta che guarda al presente, ma si proietta già nel futuro. Può rappresentare un primo segnale della riorganizzazione, resa ormai inderogabile dall’emergenza covid, dell’intero sistema sanitario regionale, da troppo tempo mortificato da scelte in cui l’attenzione ossessiva all’aspetto “aziendale” ha snaturato sempre più l’aspetto sanitario.

Si chiede pertanto ai livelli istituzionali competenti di valutarla con la necessaria attenzione e, quale che sarà il loro parere, di esprimerlo pubblicamente, argomentandolo, per doveroso rispetto verso i cittadini, in maniera chiara e convincente.

Comunità Masci Lamezia Terme 1

Comunità Masci Lamezia Terme 2

Comunità Masci Lamezia Terme 3

Comunità Masci Lamezia Terme 4