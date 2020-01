Lamezia, Coordinamento 19 marzo: “Si stabilizzino i tirocinanti ormai formati e si garantiscano i servizi”

LAMEZIA TERME – “Per la carenza di personale medico ed infermieristico continuiamo a sollecitare interventi che restano urgenti e necessari. Attendiamo ancora risposta del Dipartimento regionale, dal Commissario Cotticelli, dalla Commissione prefettizia dell’A.S.P. di Catanzaro e da ogni addetto ai lavori in relazione alla richiesta di un tavolo che veda come partecipanti tutti unitamente: i singoli incontri rischiano di non portare a soluzioni ormai.

È però vicina la scadenza di contratto di molte persone (perché di questo si tratta e non di numeri!) impiegate negli Uffici amministrativi dell’A.S.P. (e non solo, si veda nei Tribunali).

Dal 1 dicembre 2017, in seguito alla stipulazione di una convenzione tra Regione Calabria e l’allora D.G. dell’Asp di Catanzaro (si veda Delibera A.S.P. n. 1060 del 02/10/2018), molti di coloro i quali hanno partecipato al c.d. “Bando Giustizia” hanno iniziato l’attività di tirocinio presso gli Uffici amministrativi e legali dell’Azienda Sanitaria Provinciale, parte a Lamezia Terme e parte a Catanzaro, e da allora contribuiscono quotidianamente a sostenere il lavoro dei dipendenti dell’A.S.P. ed a rimediare alle mancanze di personale presenti in azienda. Il loro tirocinio, a quanto ad oggi risulta, terminerà precisamente il prossimo e vicino 31 Gennaio.

Non è possibile neanche attendere le prossime elezioni regionali del 26 Gennaio perché la Regione spenda anche solo una parola e provveda per garantire che i servizi assicurati da questi possano continuare a servire gli utenti che ogni giorno richiedono assistenza.

Anche i Direttori di varie U.O. hanno già sollevato che, senza il rinnovo o la stabilizzazione di questo personale, gli Uffici che servono rischierebbero di non poter garantire i servizi.

L’ente preposto, e per quanto di sua competenza il Governo, risponda alle istanze di coloro i quali si trovano nella situazione precaria e, soprattutto, di tutti gli utenti”.

COORDINAMENTO 19 MARZO